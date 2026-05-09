O dia em que um computador da IBM venceu o melhor jogador de xadrez do mundo

Durante décadas, o xadrez foi tratado como um símbolo máximo da inteligência humana. A complexidade do jogo, baseada em estratégia, antecipação e tomada de decisão, alimentava a ideia de que nenhuma máquina seria capaz de superar um grande mestre em igualdade de condições.

Essa percepção começou a mudar em maio de 1997, quando o supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM, derrotou o então campeão mundial Garry Kasparov em uma série histórica de partidas.

O confronto aconteceu em Nova York e foi acompanhado pela imprensa do mundo inteiro. Kasparov, considerado um dos maiores enxadristas da história, enfrentava uma máquina construída especificamente para analisar milhões de jogadas por segundo.

Não era apenas uma disputa esportiva: o embate representava um teste simbólico sobre até onde computadores poderiam chegar em tarefas tradicionalmente associadas ao raciocínio humano.

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O que era o Deep Blue

Desenvolvido pela IBM, o Deep Blue era um supercomputador criado para analisar possibilidades de jogadas em altíssima velocidade. Diferentemente das inteligências artificiais atuais, ele não “pensava” ou aprendia da mesma forma que ferramentas modernas.

Seu diferencial estava na capacidade de calcular rapidamente milhões de combinações possíveis e escolher os movimentos mais vantajosos com base em avaliações matemáticas.

O sistema conseguia analisar cerca de 200 milhões de posições por segundo, algo impossível para qualquer ser humano. Ainda assim, muitos especialistas acreditavam que criatividade, intuição e estratégia continuariam sendo vantagens exclusivas dos grandes jogadores.

A derrota histórica de Kasparov

O duelo entre Kasparov e Deep Blue foi disputado em seis partidas. O enxadrista venceu o primeiro jogo, mas o computador surpreendeu ao ganhar a segunda partida — um momento que chamou atenção mundial porque a máquina realizou movimentos considerados sofisticados e difíceis de prever.

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Ao longo da disputa, Kasparov passou a demonstrar frustração e desconfiança em relação ao comportamento do sistema. Em determinados momentos, o campeão afirmou que algumas jogadas pareciam “humanas demais”. A tensão aumentou conforme o confronto avançava.

No dia 11 de maio de 1997, Deep Blue venceu a sexta e última partida, fechando o placar em 3,5 a 2,5. Pela primeira vez na história, um computador derrotava o campeão mundial de xadrez em um confronto oficial.

O impacto para a tecnologia

A vitória do Deep Blue foi tratada como um marco da computação moderna. O episódio mostrou que máquinas poderiam superar humanos em tarefas extremamente complexas, desde que tivessem capacidade suficiente de processamento e análise.

Mais do que um avanço técnico, o confronto alterou a forma como o mundo enxergava inteligência artificial. Empresas, universidades e pesquisadores passaram a investir ainda mais em sistemas capazes de resolver problemas complexos, influenciando áreas como ciência, medicina, finanças e tecnologia.

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O legado do confronto

Décadas depois, a disputa entre Deep Blue e Kasparov continua sendo lembrada como um dos momentos mais simbólicos da história da tecnologia.

O episódio não representou o “fim” da inteligência humana no xadrez, mas marcou o início de uma nova fase: a convivência entre pessoas e sistemas capazes de executar tarefas cada vez mais sofisticadas.

Hoje, ferramentas de inteligência artificial fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, mas o ponto de virada para essa transformação começou ali, diante de um tabuleiro de xadrez.