Quem sabe usar IA trabalha menos? Pesquisas mostram como a tecnologia muda a rotina profissional

Aprender a usar ferramentas de inteligência artificial pode reduzir o tempo necessário para executar determinadas tarefas. Mas isso não significa, necessariamente, trabalhar menos horas.

Estudos recentes apontam que o principal efeito observado até agora é o aumento da produtividade: profissionais conseguem concluir determinadas atividades mais rapidamente ou realizar mais tarefas no mesmo período.

A diferença é importante. Economizar tempo não significa automaticamente reduzir a jornada. Em muitas empresas, o tempo liberado pode ser direcionado para novas demandas, atividades estratégicas ou maior volume de trabalho.

Aprenda IA do zero em quatro aulas práticas e online com o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37. Inscreva-se aqui!

Onde a inteligência artificial aumenta a produtividade

Uma das evidências mais conhecidas vem de um estudo realizado com mais de 5 mil profissionais de suporte técnico. Os trabalhadores que tiveram acesso a um assistente baseado em IA aumentaram, em média, a quantidade de problemas resolvidos por hora em 14%. Entre os profissionais menos experientes, os ganhos chegaram a 35%.

O resultado sugere que a tecnologia pode reduzir a curva de aprendizado, ajudando trabalhadores menos experientes a incorporar práticas utilizadas por colegas mais produtivos.

Pesquisas mais recentes também encontraram efeitos em atividades de maior qualificação. Um estudo publicado em 2026 analisou experimentos com desenvolvedores de software em empresas como Microsoft e Accenture para medir o impacto da IA generativa na produtividade.

O efeito, porém, não é uniforme. A capacidade de ganho depende da atividade realizada, da ferramenta utilizada e da forma como o profissional incorpora a IA ao processo.

Trabalhar menos ou fazer mais?

Esse é um dos principais pontos da discussão sobre IA no trabalho. Se uma tarefa que levava duas horas passa a exigir apenas uma, existem diferentes possibilidades para o tempo economizado:

concluir outras atividades;

dedicar mais tempo a tarefas estratégicas;

revisar e melhorar o resultado;

aprender novas competências;

ou, em alguns casos, reduzir o tempo necessário para concluir o expediente.

Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada com mais de 5 mil pequenas e médias empresas, mostrou que 31% delas já utilizavam IA generativa. Entre as empresas que enfrentavam lacunas de habilidades, 39% disseram que a tecnologia ajudou a compensar essas deficiências.

Isso indica que a produtividade não depende apenas de saber usar uma ferramenta, mas também de identificar quais tarefas podem ser delegadas à tecnologia.

Quer aprender a aplicar IA no trabalho? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. Inscreva-se aqui!

O limite da produtividade com IA

A própria organização do trabalho pode impedir que o ganho de produtividade se transforme em tempo livre.

Dados do Work Trend Index, da Microsoft, mostram que profissionais são interrompidos frequentemente por reuniões, e-mails e mensagens. Em 2025, a empresa identificou uma média de uma interrupção a cada dois minutos durante o horário de trabalho.

Nesse cenário, usar IA para escrever um relatório mais rápido não resolve necessariamente o excesso de reuniões, mensagens ou demandas simultâneas.

A tecnologia pode, portanto, acelerar tarefas sem reduzir a carga de trabalho.

O que muda para quem aprende IA

Para o profissional, a principal diferença pode estar na capacidade de escolher onde utilizar a tecnologia. Atividades como resumir documentos, organizar informações, criar rascunhos, analisar dados ou estruturar apresentações podem consumir menos tempo quando parte do processo é automatizada.

O ganho tende a ser maior quando a pessoa sabe avaliar o resultado produzido pela IA, corrigir erros e fornecer instruções adequadas.

Por isso, alfabetização em IA envolve mais do que conhecer comandos. Também inclui compreender limitações, verificar informações e decidir quando uma tarefa deve ou não ser delegada à ferramenta.

Os estudos disponíveis até agora mostram ganhos de produtividade em diferentes contextos, mas não sustentam a ideia de que aprender IA, por si só, fará profissionais trabalharem menos. O efeito sobre a jornada depende de como empresas e trabalhadores utilizam o tempo economizado e de como o trabalho é organizado.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer desenvolver conhecimentos aplicáveis ao trabalho.