Inteligência Artificial

IA no dia a dia: o que você já usa sem perceber?

De recomendações em aplicativos a sistemas de navegação, a inteligência artificial já está presente na rotina, muitas vezes de forma invisível

A inteligência artificial já está presente em aplicativos e serviços do dia a dia, muitas vezes sem ser percebida. (Star Wars/Facebook/Reprodução)

A inteligência artificial já está presente em aplicativos e serviços do dia a dia, muitas vezes sem ser percebida. (Star Wars/Facebook/Reprodução)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 28 de março de 2026 às 06h00.

Assim como os droides de Star Wars representam formas de inteligência artificial no universo da ficção, muitas tecnologias semelhantes já fazem parte da rotina, ainda que passem despercebidas no dia a dia.

A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia distante e já faz parte da rotina de milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas percebam.

Presente em aplicativos, plataformas digitais e até em serviços básicos, a IA atua nos bastidores para tornar tarefas mais rápidas, personalizadas e eficientes.

Recomendações personalizadas

Ao abrir um aplicativo de streaming ou uma rede social, o conteúdo exibido não é aleatório.

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A inteligência artificial analisa histórico de uso, preferências e interações para sugerir filmes, músicas ou publicações. Esse tipo de recomendação busca manter o usuário engajado, mostrando conteúdos alinhados ao seu comportamento.

Navegação e trânsito

Aplicativos de mapas utilizam inteligência artificial para analisar o tráfego em tempo real e sugerir rotas mais rápidas.

A tecnologia considera dados como volume de veículos, acidentes e padrões de deslocamento para recalcular caminhos automaticamente e reduzir o tempo de viagem.

Compras online

Em plataformas de e-commerce, a IA é usada para sugerir produtos com base em buscas anteriores, itens visualizados ou compras realizadas. Também é comum que sistemas ajustem preços, destaquem ofertas e organizem resultados de busca de forma personalizada para cada usuário.

Segurança digital

A IA também atua na proteção de dados e transações.

Sistemas bancários e plataformas online utilizam algoritmos para identificar comportamentos fora do padrão, como tentativas de acesso suspeitas ou movimentações incomuns, ajudando a prevenir fraudes.

Organização da rotina

Assistentes virtuais e aplicativos de produtividade utilizam IA para sugerir lembretes, organizar compromissos e priorizar tarefas. Mesmo quando não são percebidos diretamente, esses sistemas ajudam a estruturar o dia a dia de forma mais eficiente.

A presença da inteligência artificial no cotidiano tende a crescer de forma cada vez mais integrada e menos visível. Ao automatizar processos e personalizar experiências, a tecnologia se torna parte da rotina sem exigir interação direta ou conhecimento técnico por parte do usuário.

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