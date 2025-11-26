CEO da empresa mais valiosa do mundo perde R$ 22 bilhões em um dia

O CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, perdeu cerca de R$ 22 bilhões em apenas 24h (US$ 4,1 bilhões na cotação atual), segundo a Forbes. Agora, Huang tem uma riqueza estimada de US$ 154,5 bilhões — ou R$ 830,7 bilhões.

A nova queda acontece pouco menos de uma semana depois de Huang ver uma alta de R$ 23,4 bilhões (US$ 4,4 bilhões na cotação atual) após a divulgação dos resultados da Nvidia na semana passada.

A sorte, no entanto, virou para revés, com o anúncio de um possível acordo entre a Meta (META) e a Alphabet, controladora do Google (GOOG).

A queda na fortuna de Huang acontece depois de os papéis da empresa caírem 2,59% na terça-feira, 25.

Quem é Jensen Huang?

Nascido em Tainan, Taiwan, em 1963, Huang migrou ainda criança para os Estados Unidos. Lá, teve uma trajetória marcada por superação e destaque acadêmico, pulando duas séries escolares e concluindo o ensino médio aos 16 anos. Trabalhou como lavador de pratos em um restaurante americano, emprego que ele costuma citar como essencial para moldar sua disciplina.

Em 1993, aos 30 anos, Huang fundou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem. A empresa nasceu com o foco em processadores gráficos voltados ao universo dos games, mas se tornou referência em computação de alto desempenho e aplicações de IA, como machine learning, data centers e veículos autônomos.

Huang se formou em engenharia elétrica pela Oregon State University e fez mestrado em Stanford, onde aprofundou seus conhecimentos em chips e gráficos computacionais. Trabalhou em empresas como LSI Logic e AMD antes de empreender com a Nvidia.

A estratégia da empresa, que sempre focou em inovação e antecipação de tendências tecnológicas, se mostrou certeira com o crescimento explosivo da demanda por processamento gráfico — e mais recentemente, por chips especializados em IA. Agora, lidera um império avaliado em US$ 4,3 trilhões.