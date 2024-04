Grok, de Elon Musk, já custa menos que a versão premium do ChatGPT

O chatbot de Inteligência Artificial Grok, criado pela startup xAI fundada pelo bilionário da tecnologia Elon Musk, ultrapassou o ChatGPT em termos de disponibilidade para usuários em todo o mundo.

Segundo informações do U.Today, usar o Grok na plataforma X tornou-se mais barato do que pagar pela assinatura mensal do ChatGPT-4.

O novo sistema de IA de Musk agora está disponível para todos os usuários do X Premium - o Grok não tem custo adicional na assinatura. O X Premium, com o Grok, custa US$ 8 por mês, enquanto uma assinatura mensal do ChatGPT-4 está em US$ 20.

Musk fez as primeiras reclamações contra a OpenAI e o ChatGPT no início de 2023, chamando esse chatbot de IA de "woke" para discutir tópicos como sexo, política, religião e gênero.

Essa foi a direção tomada pela ideia de Musk sobre a importância da liberdade de expressão depois que ele adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões e o rebatizou como o aplicativo X.

Vendo o negócio da IA ganhar peso em diversos setores da economia mundial, Musk decidiu criar sua própria startup focada em IA para compensar o que ele acredita ser os percalços da OpenAI. Assim, no ano passado, Musk lançou a xAI e apresentou o chatbot Grok.

Em um tweet publicado recentemente, Musk anunciou que, em breve, um novo modo de notícias para o Grok será lançado na plataforma X. Ele resumirá todos os tópicos e notícias importantes para todos os usuários Premium.

As ações de Musk repercutiram também na comunidade das criptomoedas. Os entusiastas desse tipo de ativo apoiaram Musk e seu discurso contra a OpenAI e outros gigantes da tecnologia.