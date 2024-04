Elon Musk orienta uso de rede privada virtual para acessar o X no Brasil

Na noite do último domingo, 7 de abril, Elon Musk, bilionário dona da plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), fez uma recomendação expressa aos usuários brasileiros da rede: a adoção de VPN (Virtual Private Network) como estratégia para manter o acesso ao serviço, em face de um possível bloqueio judicial no país.

A orientação veio por meio de uma publicação na própria plataforma, em que Musk endossava o conselho de outro usuário, enfatizando a importância da medida para a continuidade do acesso no Brasil. "Para garantir que você ainda possa acessar a plataforma 𝕏, baixe um aplicativo de rede privada virtual (VPN)", destacou o empresário em sua mensagem.

As VPNs funcionam como ferramentas de privacidade online, ocultando o endereço IP do usuário, o que permite uma navegação anônima na internet. Essa tecnologia, além de ser uma aliada de ativistas que buscam proteger suas identidades online, também é conhecida por seu uso em contextos onde a liberdade de acesso à internet é restrita ou monitorada.

Elon Musk vs. Alexandre de Moraes: bilionário da dica para brasileiros driblarem possível proibição do X (Getty Images)

A possível suspensão da plataforma X no Brasil ganhou relevância após investigações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que revelaram um diálogo com operadoras de telecomunicações sobre o cenário de bloqueio total da rede no território brasileiro.

O episódio se insere em um contexto mais amplo de tensões entre Musk e autoridades brasileiras, especialmente após declarações controversas do empresário desafiando ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) e criticando diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Musk acusou Moraes de trair a Constituição brasileira, intensificando o debate sobre a regulação de plataformas digitais e a soberania nacional no ambiente virtual.

Em resposta às falas de Musk, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, defendeu a autonomia brasileira frente às grandes tecnologias, reiterando o compromisso do país com a manutenção de sua soberania diante das corporações globais de internet.