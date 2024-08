Google Meet começa a liberar nova função de anotações automáticas com IA

O Google Meet começou a liberar hoje uma nova funcionalidade de anotações automáticas com IA, chamada "take notes for me" (faça notas para mim), para clientes do Google Workspace com os planos Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou com o complemento AI Meetings & Messaging.

A novidade vai além da transcrição automática já disponível no Meet: em vez de apenas transcrever o que é dito, a ferramenta resume as principais discussões e gera um Google Doc com as anotações.

Por enquanto, o recurso suporta apenas o idioma inglês falado, mas a expectativa é que ele possa tornar menos estressante a perda de reuniões importantes. Ao final do encontro, o Google Doc com as anotações será anexado ao evento no calendário, facilitando o acesso posterior, e o documento será enviado ao organizador da reunião e a todos que ativaram a função.

Além disso, para quem se atrasa para uma reunião, o recurso fornece um resumo do que foi discutido até aquele momento, permitindo que o participante se atualize rapidamente sem que seja necessário interromper os outros para repetições. Se o usuário optar por gravar a reunião ou gerar uma transcrição, os links desses arquivos também serão incluídos no mesmo Google Doc que contém as anotações.

Limitações e expectativas

Apesar do potencial como ferramenta de acessibilidade, especialmente para quem tem dificuldades em processar linguagem falada e tomar notas simultaneamente, a precisão da nova função ainda é incerta.

O Google prevê que a liberação do recurso para todos os clientes do Workspace será concluída até 10 de setembro de 2024.

No entanto, a precisão das anotações geradas pela IA é questionável, considerando que o recurso de transcrição do Meet, por exemplo, frequentemente necessita de revisões manuais, o que levanta dúvidas sobre a eficácia do novo recurso em comparação com as transcrições automáticas.