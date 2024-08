Valor de criptomoedas de IA dispara 79,7% em 3 semanas e ultrapassa R$ 175 bilhões

A capitalização de mercado dos projetos de criptomoedas de inteligência artificial aumentou 79,7% nas últimas três semanas, refletindo uma renovada confiança entre os investidores nesse segmento. Em 6 de agosto, o grupo chegou a registrar a menor capitalização do ano, em US$ 18,21 bilhões, antes de iniciar uma forte valorização.

Dados do CoinMarketCap apontam que a queda no início do mês envolve uma "dependência indireta" do preço do bitcoin, que também registrou uma forte desvalorização no mesmo período, chegou a operar brevemente abaixo da casa dos US$ 50 mil.

Por outro lado, a própria recuperação no preço do bitcoin ao longo deste mês acabou beneficiando o segmento de criptomoedas de IA, que agora superaram a casa dos US$ 38 bilhões em capitalização, mais de R$ 175 bilhões, considerando a cotação atual do dólar.

Na última terça-feira, 27, os principais tokens de IA em termos de capitalização de mercado incluem o Near Protocol, avaliado em US$ 5,5 bilhões, o Internet Computer, em US$ 3,8 bilhões, a Artificial Superintelligence Alliance (FET), em US$ 3,4 bilhões, e o Bittensor (TAO), em US$ 2,8 bilhões.

A volatilidade do mercado impactou negativamente o sentimento dos investidores durante esse período, com o chamado Índice de Medo e Ganância no mercado de criptomoedas atingindo níveis de “medo extremo”. Atualmente, o índice está na casa "neutra", indicando que a aversão a riscos no mercado diminuiu.

A plataforma de análise de blockchains LookOnChain observou recentemente os grandes ganhos de investidores ao longo do mês de agosto e destacou um "comportamento estranho" de transações por um grande investidor na criptomoeda FET.

Segundo a empresa, esse investidor "pareceu se arrepender de vender" o ativo a um preço mais baixo que o de compra, o que o fez gastar US$ 2,38 milhões para recomprar 1,79 milhões de tokens FET a um preço mais alto que o da sua venda.