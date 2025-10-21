Google e Anthropic estão em negociações para acordo multibilionário de computação em nuvem

A Anthropic está em negociações com o Google sobre um acordo que poderia fornecer à empresa de inteligência artificial novo poder computacional, avaliado em dezenas de bilhões de dólares. A informação foi divulgada à Bloomberg por fontes anônimas.

O plano, que ainda não foi finalizado, prevê que o Google forneça serviços de computação em nuvem para a Anthropic, segundo essas fontes. O Google já foi investidor e provedor de nuvem da Anthropic. As negociações estão em fase inicial e os detalhes podem ser alterados.

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, a Anthropic, sediada em São Francisco, é mais conhecida por sua linha de modelos de linguagem grandes, chamada Claude, que compete com os modelos GPT da OpenAI. Assim como seus concorrentes, a Anthropic tem levantado grandes quantias para acompanhar o avanço da inteligência artificial, que, segundo líderes da indústria, exigirá mais recursos para pesquisas e inovações, além de atender à demanda do consumidor.

Recentemente, a Anthropic teve conversas iniciais de financiamento com a empresa de investimentos MGX, com sede em Abu Dhabi, aproximadamente um mês após ter fechado uma rodada de financiamento de US$ 13 bilhões. A rodada foi liderada pela Iconiq Capital, com participação da Fidelity Management and Research Co. e Lightspeed Venture Partners, e quase triplicou a avaliação da Anthropic para US$ 183 bilhões, incluindo os recursos arrecadados.

O Google já investiu cerca de US$ 3 bilhões na Anthropic; o gigante da tecnologia se comprometeu a investir US$ 2 bilhões na startup de IA em 2023 e seguiu com mais US$ 1 bilhão no início deste ano. A Amazon.com Inc., que compete com o Google nos serviços de nuvem, também investiu bilhões na Anthropic e forneceu poder computacional.