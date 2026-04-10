Inteligência Artificial

Google amplia aposta em IA e passa a investir bilhões em startups fora do modelo tradicional

Movimento liderado por Sundar Pichai reforça estratégia de investir fora do modelo tradicional de venture capital

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16h48.

A corrida global pela inteligência artificial tem redefinido não apenas produtos e serviços, mas também a forma como gigantes de tecnologia alocam capital.  

No centro desse movimento, o Google sinaliza uma mudança estratégica, ampliando investimentos em startups de IA com o financiamento cada vez mais robustos e fora dos modelos tradicionais de capital de risco. 

O CEO do Google, Sundar Pichai, afirmou em uma conversa com o cofundador da Stripe, que a chamada “transição para a IA” abriu novas frentes de investimento. 

O momento atual amplia o leque de oportunidades para aplicação de capital em empresas emergentes, especialmente aquelas posicionadas na base da nova infraestrutura tecnológica.

A nova lógica de investimento em IA

O posicionamento do Google reflete uma transformação mais ampla no mercado. Diferentemente de ciclos anteriores de inovação, o avanço da inteligência artificial tem exigido financiamento significativamente maiores, frequentemente na casa de centenas de milhões ou até bilhões de dólares.

Nesse cenário, a Alphabet — controladora do Google — passa a atuar de forma semelhante a outras big techs, como Nvidia, Microsoft e Amazon, priorizando investimentos diretos e estratégicos.

A lógica por trás dessa movimentação está diretamente ligada ao potencial de retorno. Pichai destacou que, diante de perspectivas positivas de retorno sobre o capital investido, a tendência é ampliar a destinação de recursos. A inteligência artificial, nesse contexto, deixa de ser apenas uma frente de inovação e passa a ser um eixo central de decisão financeira.

O impacto de apostas de longo prazo

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa estratégia é o investimento da Alphabet na SpaceX. Em 2015, a empresa investiu US$ 900 milhões quando a companhia era avaliada em cerca de US$ 12 bilhões.

Com a recente fusão da SpaceX com a xAI, em um acordo avaliado em US$ 1,25 trilhão, a participação da Alphabet pode ter atingido aproximadamente US$ 100 bilhões. 

O caso evidencia como apostas em empresas ligadas a tecnologias emergentes podem gerar retornos exponenciais, especialmente quando alinhadas a tendências estruturais como a inteligência artificial.

Concorrência e parceria no mesmo ecossistema

Outro movimento relevante envolve a Anthropic, uma das principais concorrentes da OpenAI no desenvolvimento de modelos de IA. Apesar da competição direta, a empresa mantém uma relação estratégica com o Google, especialmente no uso de infraestrutura de nuvem e chips proprietários.

Desde 2023, o Google já investiu mais de US$ 3 bilhões na companhia, acumulando cerca de 14% de participação. No período, a avaliação da Anthropic saltou para US$ 380 bilhões, refletindo o apetite do mercado por soluções avançadas de inteligência artificial.

O caso ilustra um fenômeno recorrente no setor, empresas competem em determinadas camadas, mas colaboram em outras, especialmente quando se trata de infraestrutura e escala tecnológica.

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Para profissionais de diferentes áreas, o movimento sinaliza uma mudança estrutural no mercado. A inteligência artificial passa a influenciar não apenas produtos e operações, mas também decisões estratégicas de investimento, avaliação de empresas e direcionamento de capital.

Nesse contexto, compreender o funcionamento da IA e seu impacto nos negócios deixa de ser um diferencial e passa a integrar o repertório essencial de quem atua em ambientes corporativos cada vez mais orientados por tecnologia e dados.

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