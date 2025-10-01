Carreira

A carreira de IA que ninguém te contou e pode pagar até R$ 1,5 milhão por ano

Descubra como a habilidade de criar prompts estratégicos para modelos de IA está moldando o futuro do trabalho e abrindo oportunidades lucrativas em todos os setores

Prompt engineering é uma habilidade estratégica para o mercado de trabalho do futuro, entenda (Getty images). (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18h51.

A inteligência artificial está transformando indústrias e criando carreiras inteiramente novas. Uma das funções mais promissoras é prompt engineering, engenheiro de prompt, que consiste em otimizar as instruções dadas a modelos de IA para gerar respostas mais precisas, úteis e confiáveis.

Apesar de seu alto valor, nem sempre é necessário um diploma avançado em IA. Com conhecimento de LLMs (Large Language Models), conceitos de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e técnicas de prompting, profissionais podem se destacar rapidamente.

Empresas de saúde, finanças, jurídico, conteúdo e atendimento ao cliente precisam de especialistas para refinar respostas de IA e garantir eficiência.

Salários para engenheiros de prompt variam de R$ 750 mil a R$ 1,5 milhão por ano, com alta possibilidade de crescimento. A função exige mais entendimento estratégico da IA do que habilidades profundas em programação. Para se tornar um engenheiro de prompt, alguns passos são:

  1. Compreender como modelos como GPT, Gemini, Claude e LLMs processam e geram respostas ;

  2. Dominar técnicas de prompting com precisão usando métodos avançados para obter resultados mais claros e contextuais.

  3. Desenvolva habilidades técnicas básicas em  Python e noções de NLP;

  4. Construir um portfólio de trabalhos que demonstre melhorias nos resultados de IA;

  5. Candidatar-se a vagas estratégicas em empresas que investem em IA e valorizam especialistas em prompts;

  6. Manter-se atualizado e conectado com comunidades de IA, fóruns, workshops e conferências para acompanhar tendências e práticas.

À medida que empresas adotam IA em larga escala, quem domina a criação de prompts precisos se torna peça-chave para aumentar eficiência, reduzir erros e abrir novas oportunidades de negócios, tornando esta carreira uma das mais acessíveis e lucrativas no setor de tecnologia.

