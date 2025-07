À prova de IA! Três profissões mais bem pagas e com menor risco de substituição pela tecnologia

Em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial no mercado de trabalho, cresce a preocupação de profissionais sobre quais carreiras estarão ameaçadas pela automação.

Um relatório recente da plataforma Resume Genius traz um contraponto importante a esse cenário: há funções tecnológicas que seguem em crescimento, com bons salários e baixo risco de serem substituídas pela IA nos próximos anos.

Baseado em dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o estudo analisou profissões com média salarial superior a US$ 49.500, crescimento projetado acima de 10% entre 2023 e 2033 e risco de automação abaixo de 50%.

Embora grande parte das funções com menor risco esteja na saúde, a área de tecnologia também se destaca com três profissões que combinam alta complexidade técnica, raciocínio humano e inovação constante — elementos que a IA ainda não consegue replicar com autonomia.

Veja abaixo quais são essas carreiras e por que elas se mantêm não apenas relevantes, mas fundamentais na era da inteligência artificial.

Pesquisador em Ciência da Computação e Informação

Salário médio anual: US$ 149.910

Crescimento estimado até 2033: 26%

Risco de automação por IA: 31%

Essa é a profissão mais bem paga da lista. Os cientistas da computação e pesquisadores em informação são responsáveis por criar, testar e evoluir os próprios sistemas de inteligência artificial.

Isso exige raciocínio abstrato, formulação de hipóteses, desenvolvimento de algoritmos e tomada de decisões complexas.

Ainda que a IA já automatize tarefas como geração de código e análise de padrões, o processo de criação de novos modelos, o entendimento profundo da lógica computacional e a aplicação ética e estratégica das tecnologias continuam sendo tarefas humanas — e altamente valorizadas.

Analista de Pesquisa Operacional

Salário médio anual: US$ 91.290

Crescimento estimado até 2033: 23%

Risco de automação por IA: 42%

Com foco em resolver problemas complexos de negócios por meio de modelos matemáticos, estatísticos e computacionais, os analistas de pesquisa operacional estão se tornando peças-chave na estratégia de empresas de todos os setores.

Eles usam tecnologia — inclusive inteligência artificial — para simular cenários, otimizar recursos e prever resultados.

Mas, o grande diferencial dessa profissão está justamente na interpretação dos dados, no conhecimento contextual e na capacidade de tomar decisões baseadas em múltiplas variáveis humanas e de negócio, algo que ainda escapa aos sistemas automatizados.

Essa profissão demanda domínio técnico e também visão analítica, o que garante sua relevância mesmo em ambientes altamente digitalizados.

Técnico em Turbinas Eólicas

Salário médio anual: US$ 62.580

Crescimento estimado até 2033: 60%

Risco de automação por IA: 39%

Apesar de não estar diretamente ligada ao mundo do software, essa é uma das profissões tecnológicas mais promissoras da década, especialmente dentro do setor de energia renovável.

Os técnicos em turbinas eólicas são responsáveis por instalar, inspecionar, manter e reparar equipamentos altamente sofisticados, operando muitas vezes em ambientes complexos e de risco, como plataformas elevadas e regiões com clima extremo.

O crescimento projetado de 60% até 2033 mostra que essa é uma das áreas mais aquecidas da indústria, com forte demanda por profissionais técnicos especializados.

Mesmo com o avanço da automação e sensores inteligentes, o trabalho prático e adaptável exigido por essa função ainda está longe de ser 100% automatizado.

