As cidades mais caras do mundo para viver

O ranking anual do Numbeo sobre o custo de vida coloca Genebra, na Suíça, como a cidade mais cara do mundo para se viver em 2024, superando Nova York, que serviu como referência para o estudo. A pesquisa, que comparou preços de itens essenciais como moradia, alimentação e transporte, identificou que a cidade suíça é 1,7% mais cara que a metrópole americana.

A tranquilidade, segurança e oportunidades de trabalho em Genebra contribuem para sua atratividade, mas também elevam os custos, com despesas mensais estimadas em R$ 9.843 (US$ 1.715) para uma pessoa solteira e R$ 36.099 (US$ 6.300) para uma família de quatro pessoas, sem incluir o aluguel. As informações são da CNBC.

Zurique, a maior cidade da Suíça, aparece em segundo lugar no ranking. Ocupando a posição de um importante centro financeiro global, ela é é 0,4% mais cara que Nova York. Conhecida por sua qualidade de vida, infraestrutura avançada e estabilidade política, para viver na cidade, uma pessoa solteira gasta, em média, R$ 9.686 (US$ 1.689) por mês, enquanto uma família de quatro pessoas desembolsa cerca de R$ 35.857 (US$ 6.184), sem contar o aluguel.

Nova York é a cidade mais cara dos EUA

Nova York ocupa a terceira posição no ranking global, sendo a cidade mais cara dos Estados Unidos. Com um custo de vida 128% acima da média nacional, a cidade é famosa pelos aluguéis elevados e pelo alto custo de bens e serviços. Em junho de 2024, o aluguel médio na cidade era de R$ 25.726 (US$ 4.480) mensais, 122% acima da média nacional americana.

San Francisco, na Califórnia, ocupa a quarta posição, sendo a segunda cidade mais cara dos Estados Unidos. Reconhecida como um hub de tecnologia, onde estão sediadas empresas como Apple e Facebook, a cidade enfrenta um aumento significativo no custo de vida. Isso se reflete em aluguéis elevados, com o valor médio chegando a R$ 21.517 (US$ 3.754) por mês, e no custo de bens e serviços, impulsionado pelo alto padrão de vida.

Boston, Massachusetts, aparece na quinta posição do ranking global. Com uma rica história e uma economia forte baseada em educação, saúde e finanças, Boston é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Os altos custos de moradia e as despesas gerais refletem a alta qualidade de vida e o acesso a serviços e infraestrutura de ponta. O custo de vida na cidade é elevado, com aluguéis médios em torno de R$ 19.674 (US$ 3.433) por mês.

Reykjavik, na Islândia, é a sexta cidade mais cara do mundo, sendo a única representante nórdica na lista. A capital islandesa é conhecida por seus altos custos de importação, que influenciam diretamente no preço dos produtos e serviços. O custo de vida elevado é agravado pelas despesas com energia e aquecimento, essenciais em um país de clima rigoroso.

Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, ocupa a sétima posição. A cidade é o centro político do país e abriga importantes instituições governamentais e internacionais. O custo de vida em Washington é alto, refletindo a demanda por moradia em áreas bem localizadas e a necessidade de serviços sofisticados para atender a um público exigente. O aluguel médio na cidade gira em torno de R$ 21.852 (US$ 3.814) mensais.

Seattle, Washington, é a oitava cidade mais cara do mundo, com um custo de vida significativamente alto. Sede de empresas como Amazon e Microsoft, a cidade atrai profissionais altamente qualificados, o que impulsiona a demanda por moradia e serviços de qualidade. O valor médio do aluguel na cidade é de R$ 18.432 (US$ 3.216) por mês.

Los Angeles, na Califórnia, ocupa a nona posição no ranking global. Conhecida por sua indústria cinematográfica e clima agradável, a cidade também é uma das mais caras dos Estados Unidos. Os altos custos de habitação e de vida em geral refletem a popularidade da cidade como destino turístico e a alta demanda por imóveis em áreas como Beverly Hills e Santa Monica.

Fechando o top 10, Chicago, Illinois, é outra cidade americana na lista das mais caras do mundo. O custo de vida elevado é impulsionado pelos altos preços dos aluguéis e pela forte demanda por moradia no centro da cidade e em bairros históricos. Chicago é um importante centro financeiro e cultural, o que contribui para os elevados custos de bens e serviços na região.