A corrida de Sam Altman: por que CEOs se preocupam com a OpenAI?

Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h34.
O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, está em uma corrida sem precedentes para consolidar o domínio no mercado de inteligência artificial (IA), despertando sentimentos mistos entre outros líderes de tecnologia. Enquanto alguns admiram sua ambição, outros expressam preocupação com a segurança do consumidor devido à velocidade vertiginosa de inovação.
O ritmo de Altman nas últimas semanas incluiu:
Líderes de mercado veem o momento da IA como a "maior plataforma de mudança que já vimos na tecnologia", comparando-a ao surgimento da internet e da computação móvel.
Aaron Levie, CEO da Box, e Bipul Sinha, CEO da Rubrik, elogiaram a velocidade de Altman, classificando-o como "um dos fundadores mais ambiciosos" e o ritmo da OpenAI como essencial para "capturar a oportunidade" em uma indústria tão competitiva.
Os esforços se traduzem em números: a OpenAI espera superar US$ 13 bilhões em receita até o final do ano, e o ChatGPT dobrou o número de usuários ativos semanais nos últimos quatro meses, chegando a cerca de 800 milhões.
Apesar do sucesso comercial, o ímpeto de Altman gera receio. Alguns CEOs afirmam que prefeririam que a OpenAI diminuísse o ritmo em nome da segurança do consumidor.
A OpenAI respondeu à questão, destacando que lançou recentemente controles parentais e uma página de recursos para pais, afirmando que o trabalho para "tornar o ChatGPT mais útil e fortalecer suas salvaguardas é constante".
Jill Popelka, CEO da Darktrace, resumiu o dilema de Altman, descrevendo-o como um líder preso entre o risco de desacelerar e ser alcançado por rivais e o perigo de mover-se tão rapidamente a ponto de cometer erros, deixando-o na posição de "herói ou vilão desta tecnologia".
