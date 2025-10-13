Inteligência Artificial

A corrida de Sam Altman: por que CEOs se preocupam com a OpenAI?

O ritmo acelerado de lançamentos e acordos bilionários da OpenAI, incluindo parcerias com AMD e Nvidia, está gerando admiração e alertas sobre segurança entre líderes do setor

OpenAI corre para competir com concorrentes como Google, Meta e Amazon (Getty Images).

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h30.

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, está em uma corrida sem precedentes para consolidar o domínio no mercado de inteligência artificial (IA), despertando sentimentos mistos entre outros líderes de tecnologia. Enquanto alguns admiram sua ambição, outros expressam preocupação com a segurança do consumidor devido à velocidade vertiginosa de inovação.

O ritmo de Altman nas últimas semanas incluiu:

  • Acordos bilionários: fechamento de parcerias de computação de grande porte com AMD e Nvidia, elevando o total de negócios da startup para cerca de US$ 1 trilhão neste ano;
  • Lançamentos: do Sora, um aplicativo de vídeo IA que atingiu mais de 1 milhão de usuários em cinco dias, e o Instant Checkout, um recurso de compras para o ChatGPT;
  • Expansão corporativa: apresentação de novas ferramentas de IA para uso interno, sinalizando um movimento potencial para o mercado de software empresarial (enterprise software).

Líderes de mercado veem o momento da IA como a "maior plataforma de mudança que já vimos na tecnologia", comparando-a ao surgimento da internet e da computação móvel.

Aaron Levie, CEO da Box, e Bipul Sinha, CEO da Rubrik, elogiaram a velocidade de Altman, classificando-o como "um dos fundadores mais ambiciosos" e o ritmo da OpenAI como essencial para "capturar a oportunidade" em uma indústria tão competitiva.

Os esforços se traduzem em números: a OpenAI espera superar US$ 13 bilhões em receita até o final do ano, e o ChatGPT dobrou o número de usuários ativos semanais nos últimos quatro meses, chegando a cerca de 800 milhões.

Apesar do sucesso comercial, o ímpeto de Altman gera receio. Alguns CEOs afirmam que prefeririam que a OpenAI diminuísse o ritmo em nome da segurança do consumidor.

  • Críticas à velocidade: Kate Doerksen, fundadora da startup Sage Haven, criticou a empresa por "se mover rápido e quebrar coisas" em busca de receita, alegando que "não estão fazendo o suficiente pela segurança".
  • Controvérsias legais: A preocupação ganhou destaque após um processo judicial em agosto, onde uma família alegou que o ChatGPT "ajudou ativamente" o filho a explorar métodos de suicídio antes de seu falecimento.

A OpenAI respondeu à questão, destacando que lançou recentemente controles parentais e uma página de recursos para pais, afirmando que o trabalho para "tornar o ChatGPT mais útil e fortalecer suas salvaguardas é constante".

Jill Popelka, CEO da Darktrace, resumiu o dilema de Altman, descrevendo-o como um líder preso entre o risco de desacelerar e ser alcançado por rivais e o perigo de mover-se tão rapidamente a ponto de cometer erros, deixando-o na posição de "herói ou vilão desta tecnologia".

