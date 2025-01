Líderes de tecnologia acompanharam Trump em culto antes da posse presidencial

Na manhã desta segunda-feira, 20, o presidente eleito dos Estados Unidos participou de um culto tradicional na igreja St. John’s Episcopal, em Washington, próximo à Casa Branca, em uma cerimônia que antecede sua posse.

O que chamou atenção foi a presença de alguns dos líderes mais influentes do setor de tecnologia, que se juntaram ao evento de caráter mais reservado antes da cerimônia oficial no Capitólio.

Entre os participantes estavam Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX; Tim Cook, líder da Apple; Jeff Bezos, fundador da Amazon; e Sundar Pichai, CEO do Google e Alphabet. Eles eram esperados na cerimônia de juramento ao longo do dia, mas a presença no culto destacou sua proximidade com o novo governo.

Outro convidado foi o podcaster Joe Rogan, conhecido por sua grande influência digital e cujo apoio a Donald Trump, nos dias finais da campanha, ganhou destaque nas redes sociais.