CEO da Scale AI revela três características que ele procura em candidatos

As 3 chaves de contratação do CEO da Scale AI para o mercado tech (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13h26.
O CEO interino da Scale AI, Jason Droege, revelou em um podcast as três características que ele busca em praticamente todos os candidatos a vagas na empresa de tecnologia. A Scale AI é conhecida por ajudar companhias como Meta, OpenAI e xAI a refinar seus chatbots de Inteligência Artificial.
Droege, que assumiu o cargo interino em junho, após a saída do cofundador Alexandr Wang, afirmou não ser possível ser especialista em todas as áreas da empresa. Por isso, ele simplifica o processo de contratação em três pilares.
Os três critérios definidos por Droege são:
Droege defende que priorizar esses três pontos oferece "uma chance de sucesso bastante alta na organização".
Um ponto central da filosofia de Droege é a adaptabilidade. Ele observa que o mundo está em constante mudança, o que torna a experiência anterior "não necessariamente relevante um-para-um" para muitas funções. Contudo, o CEO da Scale AI ressalva que a experiência é indispensável para "certos papéis", como o de pesquisadores.
Segundo ele, o mercado avança tão rapidamente que não há tempo para treinar pessoas em áreas de expertise muito específicas. A visão de Droege encontra eco em outros líderes da indústria. Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, afirmou que a iniciativa e a adaptabilidade serão mais valiosas no futuro.
Albert Cheng, ex-chefe de produto da Duolingo, notou que os profissionais de alto desempenho são frequentemente aqueles com grande energia e iniciativa, e não necessariamente os com experiência profunda no assunto.
