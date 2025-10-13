CEO da Scale AI revela três características que ele procura em candidatos

O CEO interino da Scale AI, Jason Droege, revelou em um podcast as três características que ele busca em praticamente todos os candidatos a vagas na empresa de tecnologia. A Scale AI é conhecida por ajudar companhias como Meta, OpenAI e xAI a refinar seus chatbots de Inteligência Artificial.

Droege, que assumiu o cargo interino em junho, após a saída do cofundador Alexandr Wang, afirmou não ser possível ser especialista em todas as áreas da empresa. Por isso, ele simplifica o processo de contratação em três pilares.

Os três critérios definidos por Droege são:

Curiosidade e resolução de problemas: em que o candidato deve demonstrar ser um "solucionador de problemas curioso" e saber expressar essa característica verbalmente;

em que o candidato deve demonstrar ser um "solucionador de problemas curioso" e saber expressar essa característica verbalmente; Colaboração e humildade : pois Droege enfatiza a importância de compor uma equipe com forças complementares e o mínimo de conflitos, citando sua experiência na construção da equipe de gestão do Uber Eats ;

: pois Droege enfatiza a importância de compor uma equipe com forças complementares e o mínimo de conflitos, citando sua experiência na construção da equipe de gestão do ; Liderança: o xecutivo busca indivíduos que exibam boas habilidades de liderança, mesmo em papéis não gerenciais.

Droege defende que priorizar esses três pontos oferece "uma chance de sucesso bastante alta na organização".

Um ponto central da filosofia de Droege é a adaptabilidade. Ele observa que o mundo está em constante mudança, o que torna a experiência anterior "não necessariamente relevante um-para-um" para muitas funções. Contudo, o CEO da Scale AI ressalva que a experiência é indispensável para "certos papéis", como o de pesquisadores.

Segundo ele, o mercado avança tão rapidamente que não há tempo para treinar pessoas em áreas de expertise muito específicas. A visão de Droege encontra eco em outros líderes da indústria. Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, afirmou que a iniciativa e a adaptabilidade serão mais valiosas no futuro.

Albert Cheng, ex-chefe de produto da Duolingo, notou que os profissionais de alto desempenho são frequentemente aqueles com grande energia e iniciativa, e não necessariamente os com experiência profunda no assunto.

