Esse prompt do ChatGPT calcula quanto dinheiro você deveria ter guardado em cada idade

Planejar quanto dinheiro guardar ao longo da vida costuma gerar dúvidas. Um prompt criado para o ChatGPT mostra como a inteligência artificial pode calcular quanto uma pessoa deveria ter acumulado em cada fase da carreira.

A lógica é simples: o usuário informa idade, renda mensal, taxa de poupança e objetivo de aposentadoria. Em poucos segundos, a ferramenta organiza esses dados e calcula metas de patrimônio para cada idade.

O resultado é um guia rápido de planejamento financeiro — e mais um exemplo de como a IA generativa começa a apoiar decisões pessoais e profissionais.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Como funciona o cálculo de patrimônio por idade

O prompt enviado ao ChatGPT pede que a inteligência artificial estime quanto uma pessoa deveria ter investido ao longo da vida com base em parâmetros financeiros.

A análise considera fatores como renda atual, percentual de poupança mensal, idade de aposentadoria e taxa média de retorno dos investimentos. Com essas variáveis, a IA projeta quanto patrimônio deveria existir em cada etapa da vida.

Assim, o usuário consegue comparar sua situação atual com um cenário de referência e identificar se precisa poupar mais ou ajustar metas.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Por que a IA está entrando no planejamento financeiro

Ferramentas de inteligência artificial conseguem organizar cálculos financeiros complexos e transformar dados em projeções claras.

Segundo pesquisas recentes sobre adoção de tecnologia nas empresas, cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em ao menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam na fase inicial de implementação.

Esse avanço também começa a aparecer em tarefas individuais, como planejamento de carreira, organização financeira e tomada de decisões.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

Os limites das projeções feitas por inteligência artificial

Apesar da praticidade, as projeções feitas pela IA dependem da qualidade das informações inseridas. Mudanças na renda, no mercado financeiro ou nos objetivos pessoais podem alterar completamente o cenário.

Por isso, o cálculo gerado pelo ChatGPT deve funcionar como referência inicial e não como planejamento definitivo.

A vantagem está na velocidade: a inteligência artificial transforma perguntas complexas em análises rápidas que ajudam a orientar decisões financeiras.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender como usar IA no trabalho

Existe uma aula gratuita que explica como profissionais podem aplicar inteligência artificial no trabalho e em decisões do dia a dia.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. Em cerca de 15 minutos, ela mostra como a IA pode ser usada de forma prática por profissionais de diferentes áreas.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir