Esse prompt do ChatGPT ajuda a definir o preço de um produto

Empresas usam prompts de IA para estruturar estratégias de precificação (Morsa Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h14.
Definir o preço de um produto sempre foi uma das decisões mais delicadas para qualquer negócio. Agora, ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT começam a ajudar empreendedores a estruturar esse cálculo em poucos minutos.
Com um prompt bem elaborado, a IA consegue analisar custos, margem desejada, posicionamento de mercado e até estratégias de precificação. O resultado é um ponto de partida mais estruturado para definir quanto cobrar.
Esse tipo de uso mostra como a IA generativa está entrando em tarefas de gestão que antes dependiam apenas de planilhas ou consultorias.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida.
O método começa com um comando detalhado enviado ao ChatGPT. O usuário informa dados como custo de produção, despesas operacionais, margem desejada e perfil do público-alvo.
A inteligência artificial organiza essas informações e sugere um preço de venda. Em muitos casos, também propõe cenários alternativos, como estratégias premium, competitivas ou de entrada.
Esse tipo de análise rápida ajuda principalmente pequenos empreendedores que não têm acesso a ferramentas avançadas de precificação.
Ferramentas baseadas em inteligência artificial não substituem a estratégia do empreendedor, mas aceleram análises que antes levavam horas. A IA ajuda a estruturar hipóteses e visualizar impactos de diferentes preços.
Estudos recentes mostram que quase 90% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função de negócios, embora muitas ainda estejam em fase inicial de adoção.
Entre as aplicações mais comuns estão marketing, análise de dados e automação de processos. A definição de preços começa a aparecer como um novo uso prático dessas ferramentas.
Mesmo com apoio da tecnologia, o preço final de um produto precisa considerar fatores externos. Concorrência, posicionamento da marca e comportamento do consumidor ainda pesam na decisão.
A inteligência artificial ajuda a organizar as variáveis e simular cenários. O empreendedor continua responsável por validar as informações e adaptar a estratégia ao mercado.
Na prática, a IA funciona como um assistente de análise — capaz de reduzir erros comuns na formação de preços e acelerar o planejamento financeiro.
