Pedimos ao ChatGPT para avaliar se vale a pena abrir uma franquia

A decisão de abrir uma franquia envolve números, projeções e riscos. Para testar o potencial da inteligência artificial em análises de negócios, pedimos ao ChatGPT que avaliasse se valeria a pena investir em uma franquia.

O pedido incluía dados básicos como investimento inicial, faturamento médio estimado, taxa de royalties e prazo de retorno. Em poucos segundos, a ferramenta estruturou uma análise financeira e estratégica.

O exercício mostra como ferramentas de IA generativa começam a ser usadas como apoio em decisões empresariais — especialmente para quem está avaliando abrir um negócio.

Como a inteligência artificial analisou o investimento

No teste, o prompt enviado ao ChatGPT descrevia um cenário comum no franchising: investimento inicial de cerca de R$ 300 mil, faturamento médio mensal e margem estimada da operação.

A inteligência artificial organizou os dados e estimou indicadores como prazo de payback, margem operacional e riscos do negócio. Também sugeriu perguntas que o empreendedor deveria fazer ao franqueador.

Esse tipo de análise preliminar ajuda a transformar dados dispersos em uma visão estruturada sobre o investimento.

O que a IA consegue avaliar em um modelo de franquia

Ferramentas baseadas em inteligência artificial conseguem cruzar informações financeiras, modelos de negócios e padrões de mercado para sugerir cenários de viabilidade.

Relatórios recentes mostram que a adoção de IA nas empresas cresce rapidamente: quase 90% das organizações já usam inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio.

O apoio à tomada de decisão estratégica — como abrir uma empresa, lançar um produto ou definir preços — começa a aparecer como um novo uso dessas ferramentas.

Os limites da análise feita por inteligência artificial

Apesar da velocidade, a avaliação gerada pela IA não substitui uma análise financeira completa. Dados como ponto comercial, gestão do franqueado e demanda local podem alterar completamente o resultado.

A inteligência artificial funciona melhor como uma ferramenta de apoio. Ela ajuda a estruturar cenários, identificar riscos e acelerar a análise inicial do investimento.

Para quem pensa em empreender, o ganho está no tempo: em vez de começar do zero, o empreendedor já parte de uma análise organizada.

