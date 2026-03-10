Pedimos ao ChatGPT para avaliar se vale a pena abrir uma franquia

Empreendedores começam a usar IA para avaliar investimentos e abrir negócios (tommy/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h21.
A decisão de abrir uma franquia envolve números, projeções e riscos. Para testar o potencial da inteligência artificial em análises de negócios, pedimos ao ChatGPT que avaliasse se valeria a pena investir em uma franquia.
O pedido incluía dados básicos como investimento inicial, faturamento médio estimado, taxa de royalties e prazo de retorno. Em poucos segundos, a ferramenta estruturou uma análise financeira e estratégica.
O exercício mostra como ferramentas de IA generativa começam a ser usadas como apoio em decisões empresariais — especialmente para quem está avaliando abrir um negócio.
No teste, o prompt enviado ao ChatGPT descrevia um cenário comum no franchising: investimento inicial de cerca de R$ 300 mil, faturamento médio mensal e margem estimada da operação.
A inteligência artificial organizou os dados e estimou indicadores como prazo de payback, margem operacional e riscos do negócio. Também sugeriu perguntas que o empreendedor deveria fazer ao franqueador.
Esse tipo de análise preliminar ajuda a transformar dados dispersos em uma visão estruturada sobre o investimento.
Ferramentas baseadas em inteligência artificial conseguem cruzar informações financeiras, modelos de negócios e padrões de mercado para sugerir cenários de viabilidade.
Relatórios recentes mostram que a adoção de IA nas empresas cresce rapidamente: quase 90% das organizações já usam inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio.
O apoio à tomada de decisão estratégica — como abrir uma empresa, lançar um produto ou definir preços — começa a aparecer como um novo uso dessas ferramentas.
Apesar da velocidade, a avaliação gerada pela IA não substitui uma análise financeira completa. Dados como ponto comercial, gestão do franqueado e demanda local podem alterar completamente o resultado.
A inteligência artificial funciona melhor como uma ferramenta de apoio. Ela ajuda a estruturar cenários, identificar riscos e acelerar a análise inicial do investimento.
Para quem pensa em empreender, o ganho está no tempo: em vez de começar do zero, o empreendedor já parte de uma análise organizada.
