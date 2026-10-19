Inteligência Artificial

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7 ferramentas gratuitas de IA para quem quer começar sem investir nada

De assistentes de texto a plataformas de pesquisa e criação visual, opções com planos gratuitos permitem experimentar a inteligência artificial em tarefas do dia a dia

Plataformas com planos gratuitos permitem experimentar diferentes aplicações da inteligência artificial (Imagem gerada por IA)

Plataformas com planos gratuitos permitem experimentar diferentes aplicações da inteligência artificial (Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06h02.

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Usar inteligência artificial para revisar um e-mail, resumir um documento ou criar uma imagem já não exige necessariamente uma assinatura paga.

Diversas plataformas oferecem versões gratuitas que permitem testar recursos e descobrir como a tecnologia pode ajudar na rotina pessoal ou profissional.

A principal diferença está no tipo de tarefa atendida e nos limites de cada serviço. Algumas ferramentas funcionam como assistentes generalistas; outras são mais úteis para pesquisar informações, estudar ou produzir conteúdo visual.

Conheça essas diferenças ajuda a escolha por onde começar:

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

1. ChatGPT para escrever e organizar tarefas

 

O ChatGPT pode ajudar a redigir textos, explicar conceitos, resumir arquivos, organizar projetos e pesquisar informações na web.

A versão gratuita inclui acesso a diferentes recursos, embora ferramentas como geração de imagens e análise de arquivos estejam sujeitas a limites de uso.

 

2. Gemini para tarefas do dia a dia

 

O Gemini é o assistente de IA do Google. Pode ser usado para esclarecer dúvidas, desenvolver ideias, revisar textos e trabalhar com imagens.

A versão sem custo oferece recursos variados, mas a disponibilidade e os limites de algumas funções podem mudar.

3. Microsoft Copilot para respostas e produtividade

 

O Microsoft Copilot responde a perguntas, auxilia na escrita, resume informações e gera imagens. É uma alternativa para quem quer experimentar IA com acesso à pesquisa na web.

A versão gratuita funciona separadamente dos recursos adicionais oferecidos em assinaturas do Microsoft 365.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

 

4. Claude para trabalhar com textos

 

O Claude é um assistente desenvolvido pela Anthropic que pode ajudar a analisar documentos, estruturar ideias, revisar textos, explicar assuntos complexos e gerar apresentações.

Seu plano gratuito tem limites de uso, que podem variar conforme a demanda e os recursos disponíveis.

5. Perplexity para pesquisar informações

 

O Perplexity combina respostas geradas por IA com referências para consulta. É útil para iniciar pesquisas, reunir fontes e explorar um tema com perguntas complementares.

 

6. Canva para criar peças visuais

 

O Canva reúne modelos de apresentações, publicações para redes sociais e outros materiais gráficos. Seus recursos de IA ajudam a gerar conteúdo e acelerar a criação de layouts.

É possível começar gratuitamente, mas determinadas ferramentas, modelos e funcionalidades são exclusivos dos planos pagos.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

7. Adobe Firefly para gerar imagens

 

O Adobe Firefly permite criar e editar imagens a partir de descrições em texto. Pode ser útil para desenvolver referências visuais, ilustrações e conceitos para campanhas.

Usuários sem assinatura têm acesso limitado a gerações gratuitas, e a quantidade disponível depende das condições vigentes.

 

 

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