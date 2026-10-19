7 ferramentas gratuitas de IA para quem quer começar sem investir nada

Usar inteligência artificial para revisar um e-mail, resumir um documento ou criar uma imagem já não exige necessariamente uma assinatura paga.

Diversas plataformas oferecem versões gratuitas que permitem testar recursos e descobrir como a tecnologia pode ajudar na rotina pessoal ou profissional.

A principal diferença está no tipo de tarefa atendida e nos limites de cada serviço. Algumas ferramentas funcionam como assistentes generalistas; outras são mais úteis para pesquisar informações, estudar ou produzir conteúdo visual.

Conheça essas diferenças ajuda a escolha por onde começar:

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1. ChatGPT para escrever e organizar tarefas

O ChatGPT pode ajudar a redigir textos, explicar conceitos, resumir arquivos, organizar projetos e pesquisar informações na web.

A versão gratuita inclui acesso a diferentes recursos, embora ferramentas como geração de imagens e análise de arquivos estejam sujeitas a limites de uso.

2. Gemini para tarefas do dia a dia

O Gemini é o assistente de IA do Google. Pode ser usado para esclarecer dúvidas, desenvolver ideias, revisar textos e trabalhar com imagens.

A versão sem custo oferece recursos variados, mas a disponibilidade e os limites de algumas funções podem mudar.

3. Microsoft Copilot para respostas e produtividade

O Microsoft Copilot responde a perguntas, auxilia na escrita, resume informações e gera imagens. É uma alternativa para quem quer experimentar IA com acesso à pesquisa na web.

A versão gratuita funciona separadamente dos recursos adicionais oferecidos em assinaturas do Microsoft 365.

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4. Claude para trabalhar com textos

O Claude é um assistente desenvolvido pela Anthropic que pode ajudar a analisar documentos, estruturar ideias, revisar textos, explicar assuntos complexos e gerar apresentações.

Seu plano gratuito tem limites de uso, que podem variar conforme a demanda e os recursos disponíveis.

5. Perplexity para pesquisar informações

O Perplexity combina respostas geradas por IA com referências para consulta. É útil para iniciar pesquisas, reunir fontes e explorar um tema com perguntas complementares.

6. Canva para criar peças visuais

O Canva reúne modelos de apresentações, publicações para redes sociais e outros materiais gráficos. Seus recursos de IA ajudam a gerar conteúdo e acelerar a criação de layouts.

É possível começar gratuitamente, mas determinadas ferramentas, modelos e funcionalidades são exclusivos dos planos pagos.

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7. Adobe Firefly para gerar imagens

O Adobe Firefly permite criar e editar imagens a partir de descrições em texto. Pode ser útil para desenvolver referências visuais, ilustrações e conceitos para campanhas.

Usuários sem assinatura têm acesso limitado a gerações gratuitas, e a quantidade disponível depende das condições vigentes.