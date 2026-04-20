Essa tecnologia está influenciando 64% dos consumidores — e não é o Google

A inteligência artificial deixou de ser promessa e passou a atuar diretamente nas decisões de consumo. Hoje, algoritmos já influenciam o que as pessoas pesquisam, comparam e compram — muitas vezes sem que elas percebam.

Segundo o The Times, cerca de 38% dos consumidores já utilizam ferramentas de IA para apoiar decisões de compra.

Dados de um estudo global da Deloitte indicam que até 64% dos consumidores já são impactados por recomendações baseadas em IA ao longo da jornada de compra. O número revela uma mudança estrutural no comportamento do público.

Esse avanço se espalha por e-commerces, buscadores, redes sociais e até canais de atendimento, redefinindo a lógica de relacionamento entre marcas e clientes.

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IA muda a lógica da jornada de consumo

A influência da inteligência artificial no consumo não se limita à personalização. Ela redefine etapas inteiras da jornada. Ferramentas de recomendação, assistentes virtuais e motores de busca inteligentes passaram a filtrar informações e reduzir o espaço para decisões puramente orgânicas.

A IA atua como um “atalho cognitivo”, facilitando escolhas e encurtando o processo decisório. Isso altera a dinâmica tradicional do funil de marketing, tornando-o menos linear e mais automatizado.

Estudos da McKinsey apontam que empresas que utilizam IA de forma avançada em marketing e vendas podem aumentar em até 20% sua eficiência comercial. Já a Gartner projeta que, até 2026, a maior parte das interações com clientes terá algum nível de automação inteligente.

O impacto direto nas estratégias de marketing

Com consumidores cada vez mais orientados por dados e recomendações automatizadas, estratégias baseadas apenas em alcance perdem força. O foco migra para relevância, contexto e timing.

A inteligência artificial permite antecipar necessidades, prever comportamentos e personalizar mensagens em escala — algo que redefine métricas de sucesso. Mais do que gerar tráfego, o desafio passa a ser influenciar decisões.

Esse cenário também aumenta a competição por visibilidade dentro dos próprios algoritmos. Marcas disputam não apenas a atenção do consumidor, mas o espaço nas recomendações automatizadas que moldam suas escolhas.

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