Respostas mais rápidas e mais baratas; essa é a promessa do novo modelo Sonnet 5.5 da Anthropic

O Claude Sonnet 5.5, modelo de inteligência artificial da Anthropic lançado em 28 de setembro, foi desenvolvido para executar tarefas profissionais com mais velocidade e menor custo operacional. A atualização traz melhorias em programação, análise de informações e produção de documentos, apresentações e planilhas.

Segundo a empresa, o modelo gera respostas mais de 30% rápido que seu antecessor, o Sonnet 5, e pode custar até 30% menos por tarefa. Os resultados variam conforme a atividade e a complexidade da solicitação.

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1. Criação de planilhas e apresentações

Uma das aplicações do Claude Sonnet 5.5 é transformar informações em materiais estruturados para o trabalho. O modelo pode ajudar a organizar dados em planilhas, preparar apresentações e produzir documentos com uma estrutura visual mais elaborada.

Um profissional pode fornecer dados de uma pesquisa de mercado e solicitar uma planilha organizada por categorias, além de uma apresentação que destaque os principais resultados. Também é possível indicar um modelo visual para orientar a criação dos slides.

A ferramenta pode reduzir o tempo gasto na preparação desses materiais, mas os números, as fontes e as conclusões precisam ser conferidos antes do uso.

2. Análise de documentos e informações

O modelo também foi aprimorado para lidar com tarefas de conhecimento que exigem leitura, comparação e interpretação de informações.

Na prática, um profissional pode utilizá-lo para resumir relatórios extensos, comparar documentos, identificar tendências em dados e estruturar informações para apoiar uma decisão.

A Anthropic afirma que o Sonnet 5.5 apresentou avanços em avaliações de tarefas profissionais realizadas em diferentes ocupações. Os resultados divulgados pela empresa, porém, não garantem o mesmo desempenho em todas as situações.

3. Programação e criação de aplicações

A programação é outra área em que a nova versão apresenta avanços. O Claude Sonnet 5.5 consegue auxiliar na identificação de erros em códigos, na implementação de funcionalidades e na execução de tarefas que envolvem várias etapas de desenvolvimento.

Isso também permite que usuários com conhecimentos técnicos desenvolvam protótipos de ferramentas digitais, como páginas interativas, pequenos aplicativos e painéis para visualizar dados.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer aprender a utilizar a tecnologia em atividades profissionais. A proposta é desenvolver conhecimentos aplicáveis mesmo para quem está começando a explorar essas ferramentas.

Em vez de apenas pedir um trecho de código, o usuário pode descrever o que deseja construir, testar o resultado e solicitar correções. Ainda assim, aplicações destinadas ao uso real precisam passar por testes e revisão técnica.

4. Interpretação de imagens e gráficos

O modelo também apresenta melhorias na compreensão de informações visuais. Isso inclui interpretar gráficos, reconhecer padrões em imagens e utilizar referências visuais para executar determinadas tarefas.

Um analista, por exemplo, pode enviar um gráfico de desempenho e pedir uma explicação sobre as principais variações. Um profissional de marketing pode solicitar uma análise da organização visual de uma apresentação ou de uma página.

A interpretação depende da qualidade do material fornecido. Imagens pouco legíveis, escalas inadequadas e dados incompletos podem comprometer as respostas.

5. Execução de tarefas em várias etapas

Outra característica do Sonnet 5.5 é a capacidade de trabalhar em atividades que exigem uma sequência de ações, em vez de responder a uma pergunta isolada.

Esse tipo de comportamento está associado à chamada IA agêntica, que utiliza ferramentas e executa etapas para alcançar um objetivo definido pelo usuário.

Um exemplo seria solicitar a análise de um conjunto de dados, a identificação de padrões e a elaboração de um relatório com os resultados. Dependendo do ambiente e das ferramentas disponíveis, o modelo pode realizar partes desse fluxo de trabalho de forma integrada.

A execução de tarefas mais longas não elimina a necessidade de supervisão. É importante conferir as informações utilizadas, acompanhar as ações realizadas e verificar se o resultado corresponde ao objetivo inicial.

Como desenvolver habilidades para usar IA no trabalho

Conhecer as funções de uma ferramenta é apenas uma parte do aprendizado. Para aplicar inteligência artificial na rotina profissional, também é necessário saber formular instruções, avaliar respostas e identificar atividades em que a tecnologia pode gerar ganhos de produtividade.

Quanto custa usar o Claude Sonnet 5.5?

De acordo com a Anthropic, o modelo está disponível no Claude e também pode ser acessado por desenvolvedores por meio de plataformas de programação e serviços de nuvem.

Na API, utilizada para integrar a inteligência artificial a sistemas e aplicações, o preço informado é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens são unidades de texto processadas pelo modelo, e o custo final depende do volume utilizado.

A empresa também oferece recursos de armazenamento temporário de contexto, chamados de prompt caching, que podem reduzir os custos em determinados fluxos de trabalho.

Quem deseja ampliar os conhecimentos sobre inteligência artificial pode conhecer o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37. O treinamento é uma opção para começar a desenvolver habilidades de uso da tecnologia e explorar suas aplicações no mercado de trabalho.