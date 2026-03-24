Por que o excesso de autopromoção no LinkedIn pode prejudicar a evolução profissional

Abrir o LinkedIn é se deparar com uma vitrine profissional, anúncios de novas promoções, fotos de palestras lotadas e frases de efeito sobre alta performance. Nas redes, a 'embalagem' profissional parece valer mais do que o conteúdo e a pressão para parecer bem-sucedido antes mesmo de colher os primeiros resultados se tornou a norma.

No entanto, essa necessidade constante de validação pode ser um perigo. Essa é a reflexão que Ryan Holiday traz em seu livro O Ego é seu Inimigo. O autor mostra que o verdadeiro sucesso exige silêncio, humildade e, acima de tudo, o controle dos impulsos egoístas que nos fazem trocar o trabalho real pelo aplauso imediato.

Ego inflado, aprendizado estagnado

A busca por aplausos gera a armadilha da ilusão de que o topo já foi atingido. Holiday argumenta que o ego é o maior inimigo da evolução, porque ele nos convence de que não há mais nada a aprender.

O autor defende a mentalidade do "eterno aprendiz", usando o exemplo de Kirk Hammett, guitarrista do Metallica. Mesmo após entrar para uma das maiores bandas do mundo, Hammett buscou aulas com o mestre Joe Satriani. Ele entendeu que o sucesso não era um passe livre para a arrogância, mas uma responsabilidade de continuar refinando sua técnica.

O ego busca confirmação e validação do que já sabe. Em contrapartida, o eterno aprendiz busca o desconforto e o feedback contínuo. Como o próprio Holiday resume, citando o filósofo Epicteto: "É impossível aprender aquilo que se pensa já saber". No contexto atual, isso significa que o profissional que "sabe tudo" no LinkedIn é, muitas vezes, aquele que parou de crescer na vida real.

Como se constrói uma carreira de verdade

Enquanto as redes sociais reforçam a lógica do aplauso imediato, as trajetórias mais consistentes seguem outro ritmo com mais disciplina. São carreiras construídas com foco no longo prazo, onde o aprendizado contínuo pesa mais do que a validação momentânea. É nesse ponto que o discurso de Ryan Holiday encontra eco no mundo real.

A masterclass gratuita do Na Prática, conduzida por Roberto Sallouti, mergulha nesse tipo de construção. Com uma abordagem direta e baseada na experiência, ele compartilha os bastidores de decisões, aprendizados e desafios que moldam uma carreira de alta performance — sem atalhos, sem fórmulas prontas.

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