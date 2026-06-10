Essa IA entra nas suas reuniões, toma notas e manda o resumo no WhatsApp

Quem trabalha remotamente provavelmente já viveu a mesma situação: uma reunião termina, alguém pergunta quais foram as decisões tomadas e ninguém tem certeza de onde as anotações foram parar.

Para resolver esse problema, uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial passou a atuar como uma espécie de "secretária virtual", entrando automaticamente em reuniões online, transcrevendo conversas, identificando tarefas e gerando resumos em poucos minutos.

Entre as plataformas mais populares estão Otter.ai, Fireflies.ai e Read.ai. Embora tenham o mesmo objetivo, cada uma segue uma estratégia diferente e pode atender melhor determinados perfis de usuários.

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Como essas ferramentas funcionam?

Na maioria dos casos, basta conectar a plataforma ao calendário corporativo. Quando uma reunião no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams começa, a IA entra automaticamente na chamada, grava a conversa e produz uma transcrição completa.

Ao final do encontro, o usuário recebe um resumo com os principais tópicos discutidos, decisões tomadas e tarefas atribuídas.

Algumas plataformas também permitem compartilhar essas informações em aplicativos como Slack, e-mail e outros sistemas de comunicação corporativa.

Qual faz mais sentido para quem trabalha remoto?

As três ferramentas seguem uma lógica parecida: entram automaticamente em reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, fazem a transcrição da conversa e geram um resumo com os principais tópicos discutidos.

Na maioria dos casos, basta conectá-las ao calendário corporativo para que participem das chamadas agendadas. A principal diferença está no foco de cada plataforma.

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O Otter.ai é mais voltado para transcrição em tempo real. Durante a reunião, ele exibe legendas ao vivo e registra tudo o que foi dito em um documento pesquisável.

Os planos pagos começam em cerca de R$ 40 por usuário ao mês, mas a ferramenta não oferece suporte oficial ao português, o que pode limitar sua utilidade para equipes brasileiras.

Já o Fireflies.ai aposta em automação. Além de gravar e resumir reuniões, consegue identificar tarefas, próximos passos e integrar as informações a CRMs, aplicativos de produtividade e plataformas colaborativas.

Os planos pagos partem de aproximadamente R$ 55 mensais por usuário e há suporte para reuniões em português.

O Read.ai, por sua vez, se destaca pela qualidade dos resumos. A ferramenta organiza automaticamente decisões, perguntas importantes, itens de ação e principais insights da conversa.

Também consegue analisar e-mails e mensagens, funcionando como uma central de acompanhamento do trabalho. Os planos pagos começam em torno de R$ 80 por mês.

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Funciona em português?

Nem todas as plataformas entregam a mesma experiência para usuários brasileiros. Entre as ferramentas comparadas, Fireflies.ai e Read.ai oferecem suporte ao português e conseguem gerar transcrições e resumos no idioma.

Já o Otter.ai, embora seja uma das soluções mais conhecidas do mercado americano, continua focado em outros idiomas e não possui suporte oficial para transcrições em português.