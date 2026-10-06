O fim da cobrança por tokens? Chairman da OpenAI prevê IA paga por resultados entregues

O preço de uma ferramenta de inteligência artificial costuma estar relacionado ao volume de processamento utilizado. No caso dos modelos de linguagem, uma das principais métricas são os tokens, unidades que representam partes do texto processadas pelo sistema.

Para Bret Taylor, chairman da OpenAI e cofundador da empresa de agentes de IA Sierra, esse modelo pode mudar. Em entrevista à CNBC, ele afirmou que o futuro dos negócios com inteligência artificial deverá ser baseado no pagamento por resultados, e não apenas pelo consumo de tokens.

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Como funciona o pagamento por resultados

No modelo tradicional de software, o cliente paga pelo acesso a uma ferramenta, geralmente por assinatura ou pelo volume utilizado. Com agentes de IA, a lógica pode ser diferente.

Um agente é um sistema capaz de executar tarefas com algum grau de autonomia, como atender clientes, consultar informações e concluir etapas de um processo.

Em vez de cobrar pela quantidade de processamento utilizada, a empresa pode estabelecer um preço para cada resultado concluído.

A Sierra, empresa cofundada por Taylor, já utiliza esse formato. Segundo o executivo, seus clientes não pagam por tokens, mas por tarefas efetivamente realizadas pelos agentes.

Em atendimento ao cliente, por exemplo, a cobrança pode estar vinculada à resolução de um caso sem intervenção humana. Em outros setores, o resultado pode ser a originação de um empréstimo ou a pré-autorização de um procedimento.

A própria Sierra descreve seu modelo como outcome-based pricing, ou precificação baseada em resultados. Em uma entrevista publicada em março de 2026, Taylor explicou que a empresa cobra quando o agente resolve autonomamente um problema. Se a situação precisa ser encaminhada para uma pessoa, não há cobrança pelo atendimento.

Por que os tokens podem perder importância

A mudança proposta por Taylor está relacionada a uma questão que já preocupa empresas que investem em inteligência artificial: quanto valor a tecnologia realmente gera.

Dois sistemas podem consumir quantidades diferentes de tokens para realizar uma mesma tarefa. Por isso, olhar apenas para o volume processado não necessariamente mostra qual solução foi mais eficiente.

Na entrevista à CNBC, Taylor afirmou que modelos mais avançados podem apresentar maior eficiência em tarefas complexas, mesmo quando seu custo por token é superior. Para ele, a comparação precisa considerar quantos recursos são necessários para concluir determinada atividade.

Isso muda a pergunta feita por uma empresa. Em vez de perguntar apenas quanto custa utilizar determinado modelo, a organização pode passar a avaliar quanto custa obter determinado resultado.

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O impacto para quem trabalha

A mudança pode alterar também a maneira como empresas avaliam projetos de inteligência artificial.

Hoje, uma equipe pode contratar uma ferramenta para resumir documentos, responder e-mails ou analisar dados e acompanhar métricas como número de usuários, volume de processamento ou horas economizadas.

Em um modelo baseado em resultados, a avaliação tende a se aproximar da tarefa final. Um sistema de atendimento, por exemplo, poderia ser avaliado pela quantidade de casos solucionados, e não pelo número de interações realizadas.

Para profissionais, isso significa que conhecer a ferramenta não será necessariamente suficiente. Será necessário entender qual processo ela executa, quais resultados podem ser medidos e em quais situações a intervenção humana continua necessária.

A lógica também pode afetar fornecedores de software. Se o pagamento estiver diretamente relacionado ao resultado, parte do risco passa do cliente para quem oferece a tecnologia.

O que muda nos negócios de IA

Taylor também defende que os dados próprios das empresas terão importância nesse cenário. Segundo ele, informações sobre clientes e relacionamentos comerciais podem formar um ativo que diferencia uma companhia mesmo quando modelos de IA se tornam mais acessíveis.

A discussão sobre precificação por resultados não é exclusiva da OpenAI. Em março de 2026, Taylor afirmou que esse é o modelo adotado pela Sierra e comparou a mudança à evolução da publicidade, que passou de métricas como impressões para modelos vinculados a cliques e ações.

Para as empresas, a questão passa a ser definir com precisão o que conta como resultado. Uma tarefa concluída pode ser mensurável, mas ainda precisa de critérios para verificar qualidade, satisfação do cliente e necessidade de correção.

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A previsão de Taylor aponta para uma possível mudança na economia do software: o foco deixa de estar apenas no acesso à tecnologia e passa para o valor entregue por ela. Para profissionais e empresas, isso torna a capacidade de medir resultados uma parte cada vez mais relevante da adoção de inteligência artificial.