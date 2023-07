Elon Musk diz que vencerá guerra das IAs e o motivo envolve ser 'menos ESG'

O bilionário Elon Musk apresentou na sexta-feira, 14, a xAI, sua nova empresa de inteligência artificial, como uma alternativa mais confiável que OpenAI e Google na construção de sistemas de IA seguros quando computadores superarem a inteligência humana.

Apesar de discutir suas aspirações de IA no Twitter dois dias após o lançamento da empresa, não revelou especificidades de como o trabalho da xAI diferiria de concorrentes que possuem anos de avanço ou o tipo de serviços que planeja criar.

A xAI, lançada nesta semana, tem como missão "entender a verdadeira natureza do universo". Em uma discussão de 90 minutos que atraiu mais de 30 mil ouvintes em sua rede social, Musk explorou temas como a existência de alienígenas e o porquê de máquinas superinteligentes possivelmente decidirem não destruir a humanidade.

Sobre o trabalho da xAI, limitou-se a comentar: "Estamos apenas começando aqui, isso é realmente embrionário".

A xAI entra agora na corrida para construir máquinas com inteligência ao nível humano, conhecida como inteligência geral artificial, ou AGI.

Musk foi um dos signatários de uma carta este ano que pedia um atraso de seis meses no desenvolvimento de AI avançada, para permitir um foco maior na segurança.

"A verdade é que sempre tive dificuldades com essa coisa de inteligência artificial geral (AGI) e fui um pouco resistente em fazê-la acontecer", disse Musk. "Mas neste ponto, parece que a AGI vai acontecer, então existem duas escolhas: ser espectador ou participante. Como espectador, não se pode influenciar muito o resultado."

Musk revelou que se envolveu inicialmente com AI como fundador da OpenAI, após decidir que Larry Page, cofundador do Google, "simplesmente não estava levando a segurança da IA a sério o suficiente". Deixou a OpenAI antes de embarcar em uma série de avanços em grandes modelos de linguagem que levaram ao lançamento do ChatGPT no final do último ano.

O empresário por trás da Tesla e SpaceX acusou a OpenAI de se tornar "voraz por lucro" e mencionou que, como empresas públicas, Google e Microsoft sofrem com "todos esses mandatos de ESG [ambiental, social e governança] que empurram empresas em direções questionáveis".

"Como empresa não negociada publicamente, a xAI não está sujeita a incentivos baseados no mercado nem a incentivos não baseados no mercado, como o ESG", afirmou Musk. "Somos um pouco mais livres para operar."