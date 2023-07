Por tempo limitado: EXAME dá certificado para quem participar de curso gratuito sobre IA

Começou nesta segunda-feira, 17 de julho, a terceira edição do curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Desenvolvido com o objetivo de capacitar gestores e líderes empresariais para usar a IA a favor de suas empresas, o treinamento oferecido pela EXAME é virtual e totalmente gratuito.

Após o sucesso das primeiras edições – que, juntas, somaram milhares de visualizações – a decisão de lançar o curso pela terceira vez é uma resposta à demanda crescente por esse tipo de conteúdo no mercado.

“As empresas perceberam que podem utilizar todos os dados que coletaram na internet ao longo dos últimos anos para substituir trabalhos caros – até então realizados exclusivamente por seres humanos – e com isso aumentar os seus lucros”, afirma Miguel Lannes Fernandes, engenheiro de softwares e professor do curso.

“Mas, quando você começa a utilizar a IA, percebe que não precisa necessariamente reduzir o seu quadro de funcionários. As pessoas poderão delegar os trabalhos mais ‘chatos’ para uma inteligência artificial e focar em algo que para elas é mais nobre. Então eu diria que tem também um aspecto de bem estar dos colaboradores – o que, no final das contas, também tende a impactar no lucro, porque trabalhadores mais felizes tendem a ser mais produtivos”, complementa o especialista.

Segundo pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) e o MIT Sloan Management Review (MIT SMR), 55% das organizações globais registraram lucro após a implementação da IA em suas operações – sendo que, em 11% dos casos, o retorno financeiro foi considerado elevado.

Como funciona o curso de IA para negócios?

O conteúdo é dividido ao longo de uma série de quatro episódios, que serão disponibilizados entre os dias 17 e 25 de julho. Depois disso, as aulas sairão do ar.

Episódio 1

Traz uma introdução sobre o universo da inteligência artificial, explica porque o tema está tão em alta e qual é o potencial transformador da tecnologia daqui em diante. “A gente fala sobre contexto histórico, como e por que a inteligência artificial está entrando no DNA dos negócios, de onde vêm e quais são os principais conceitos relacionados a ela”, exemplifica o professor.

Episódio 2

Apresenta as principais ferramentas de inteligência artificial da atualidade e como elas podem aumentar a produtividade, reduzir custos e ajudar na tomada de decisões das empresas;

Episódio 3

Mostra, com a ajuda de estudos de caso, como as empresas podem aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia. “Trazemos cases práticos de IA aplicada nas áreas de operações, varejo, educação e finanças – além de abordarmos os impactos sociais e os limites da IA”, diz Fernandes.

Episódio 4

Apresenta o caminho para tornar os negócios e equipes mais produtivos com o uso de sistemas e ferramentas de IA.

Ao final dos encontros, todos os participantes recebem um certificado para colocar no currículo.

