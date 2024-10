Catar diz que retomou contato com Hamas após assassinato de líder do grupo

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abderrahman, disse nesta quinta-feira que as autoridades do país retomaram o contato com os líderes do grupo islâmico palestino Hamas após o assassinato de seu líder, Yahya Sinwar, por Israel em 16 de outubro.

“Quanto à nossa comunicação com o Hamas e seus líderes após a morte de Sinwar, sim, estamos em contato com eles. Estivemos em contato com os representantes do escritório político [do grupo islâmico] em Doha. Tivemos algumas reuniões com eles nos últimos dias”, declarou Abderrahman em entrevista coletiva.

Abderrahman fez a declaração ao lado do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que faz sua 11ª viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023.

Após a morte de Sinwar, que era o líder do Hamas após o assassinato do ex-líder Ismail Haniyeh supostamente por Israel, “não há clareza sobre qual será o caminho a seguir ou a posição clara”, declarou o premiê e chanceler do Catar, país que é o principal mediador na guerra junto com Egito e EUA.

No entanto, disse que as últimas reuniões com o Hamas indicam que o grupo islâmico não pretende mudar sua estratégia ou suas exigências para uma trégua com Israel na Faixa de Gaza, e afirmou que os mediadores estão esperando que o grupo palestino “apresente uma posição mais abrangente”.

Abderrahman declarou que seu país, o Egito e os EUA continuam se esforçando para conseguir um cessar-fogo e a libertação de reféns que estão na Faixa de Gaza em troca da libertação de prisioneiros palestinos em Israel, sem fornecer mais detalhes.

Blinken disse na mesma entrevista coletiva que os mediadores “se reunirão nos próximos dias” para discutir uma trégua, lembrando que o assassinato de Sinwar deve ser “aproveitado”, já que Washington o considerava o maior obstáculo nas negociações.