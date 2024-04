Elon Musk: até o ano que vem, a IA superará a inteligência humana

Até o final de 2025, a capacidade de novos modelos de inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana, contanto que a oferta de eletricidade e os hardwares possam satisfazer a demanda tecnológica que esse processo exigirá. É o que diz o bilionário sul-africano Elon Musk.

Em uma entrevista com Nicolai Tangen, diretor executivo do Norges Bank Investment Management, Musk afirmou que, dentro dos próximos cinco anos, as capacidades da IA deverá ser maior do que a de todos nós.

"A IA será provavelmente mais inteligente do que qualquer ser humano no ano que vem. Até 2029, a IA será provavelmente mais inteligente do que todos os seres humanos juntos", publicou o bilionário no X, antigo Twitter.

É importante lembrar que nem todas as previsões do fundador da Tesla se realizam. Aquelas ligadas a carros completamente automáticos ou a foguetes pousando em Marte, por exemplo, ainda não foram exatamente cumpridas.

Os últimos 18 meses contaram com diversos avanços no campo da inteligência artificial. O lançamento de ferramentas de geração de vídeos e chatbots cada vez mais eficientes, a exemplo do ChatGPT, apontam para um futuro em que a IA estará cada vez mais presente.

Um dos poucos impedimentos para o desenvolvimento da inteligência artificial é a fabricação de insumos, como os microchips, que são essenciais ao treinamento dos modelos de IAs. Recentemente, a produção de chips da Nvidia, importantes para esse fim, desacelerou, constituindo um obstáculo ao avanço dessas tecnologias.

Segundo Musk, porém, dentro de um ano ou dois, o único impedimento a esse desenvolvimento será a oferta de energia elétrica.

Com informações do Financial Times.