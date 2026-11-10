Leilões de rodovias e free flow: o que está em jogo nas concessões de novembro e dezembro (Magnific)
Jornalista
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10h20.
Os leilões de rodovias federais voltam ao calendário em novembro, depois da pausa do período eleitoral. Três disputas estão previstas até dezembro, com cerca de R$ 31 bilhões em investimentos em trechos de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Bahia, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
As novas concessões envolvem mudanças na operação das estradas, investimentos em duplicações e a adoção de tecnologias de cobrança automática. O futuro das rodovias e a expansão do pedágio eletrônico também estarão em discussão na quinta edição do Fórum Infraestrutura da EXAME, em dezembro, em São Paulo.
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A primeira disputa está marcada para 12 de novembro e envolve as rodovias BR-163 e BR-230, entre Sinop (MT) e Miritituba (PA). São 1.009 quilômetros, hoje sob concessão da Via Brasil, com R$ 10,4 bilhões previstos. O leilão transfere o controle da empresa que opera o trecho, que liga áreas produtoras de grãos aos portos do Arco Norte.
Em dezembro, vêm a Rota Agro Central, no dia 17, e a Rota 2 de Julho, no dia 18. A primeira soma R$ 6,13 bilhões em 887,6 quilômetros entre Cuiabá (MT) e Vilhena (RO), com contrato de 30 anos. A segunda prevê R$ 14,33 bilhões em 653,3 quilômetros das BR-116 e BR-324, na Bahia, incluindo 306,6 quilômetros de duplicações e pedágio eletrônico.
O pedágio sem cancelas ganhou regras nacionais em março, com resolução aprovada pela ANTT. O motorista pode pagar antes, durante ou em até 30 dias após a passagem. Depois do prazo, fica sujeito a multa, juros e penalidades do Código de Trânsito Brasileiro. Cobrança indevida deve ser ressarcida em dobro em até sete dias corridos.
A norma também fixa metas técnicas para os pontos de cobrança: disponibilidade de 98% no mês, leitura automática de placas de 95% e confiabilidade de 99% nas transações.A responsabilidade pelo serviço continua com a concessionária, mesmo quando a cobrança é feita por empresas autorizadas. O pagamento pode ser feito por Pix, cartões e plataformas digitais.
As mudanças no modelo de concessões rodoviárias e a expansão do pedágio eletrônico estarão entre os temas da quinta edição do Fórum Infraestrutura da EXAME, marcada para 2 de dezembro, a partir das 8h, em São Paulo.
O painel "O futuro das rodovias: concessões, free flow" contará com a participação de Afranio Spolador Jr., diretor de tecnologia da Ecorodovias, empresa que atua no segmento de concessões rodoviárias no país.
O encontro reunirá executivos, gestores públicos, investidores e especialistas para discutir os caminhos da infraestrutura brasileira. A programação inclui debates sobre concessões, tecnologia, logística, saneamento e investimentos no setor.
Quem deseja acompanhar as discussões pode registrar seu interesse na página do Fórum Infraestrutura da EXAME.