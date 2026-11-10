Leilões de rodovias e free flow: o que está em jogo nas concessões de novembro e dezembro

Os leilões de rodovias federais voltam ao calendário em novembro, depois da pausa do período eleitoral. Três disputas estão previstas até dezembro, com cerca de R$ 31 bilhões em investimentos em trechos de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Bahia, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As novas concessões envolvem mudanças na operação das estradas, investimentos em duplicações e a adoção de tecnologias de cobrança automática. O futuro das rodovias e a expansão do pedágio eletrônico também estarão em discussão na quinta edição do Fórum Infraestrutura da EXAME, em dezembro, em São Paulo.

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O que vai a leilão

A primeira disputa está marcada para 12 de novembro e envolve as rodovias BR-163 e BR-230, entre Sinop (MT) e Miritituba (PA). São 1.009 quilômetros, hoje sob concessão da Via Brasil, com R$ 10,4 bilhões previstos. O leilão transfere o controle da empresa que opera o trecho, que liga áreas produtoras de grãos aos portos do Arco Norte.

Em dezembro, vêm a Rota Agro Central, no dia 17, e a Rota 2 de Julho, no dia 18. A primeira soma R$ 6,13 bilhões em 887,6 quilômetros entre Cuiabá (MT) e Vilhena (RO), com contrato de 30 anos. A segunda prevê R$ 14,33 bilhões em 653,3 quilômetros das BR-116 e BR-324, na Bahia, incluindo 306,6 quilômetros de duplicações e pedágio eletrônico.

Como o free flow muda o pedágio

O pedágio sem cancelas ganhou regras nacionais em março, com resolução aprovada pela ANTT. O motorista pode pagar antes, durante ou em até 30 dias após a passagem. Depois do prazo, fica sujeito a multa, juros e penalidades do Código de Trânsito Brasileiro. Cobrança indevida deve ser ressarcida em dobro em até sete dias corridos.

A norma também fixa metas técnicas para os pontos de cobrança: disponibilidade de 98% no mês, leitura automática de placas de 95% e confiabilidade de 99% nas transações.

A responsabilidade pelo serviço continua com a concessionária, mesmo quando a cobrança é feita por empresas autorizadas. O pagamento pode ser feito por Pix, cartões e plataformas digitais.

Concessões e free flow estarão em debate no Fórum Infraestrutura da EXAME

As mudanças no modelo de concessões rodoviárias e a expansão do pedágio eletrônico estarão entre os temas da quinta edição do Fórum Infraestrutura da EXAME, marcada para 2 de dezembro, a partir das 8h, em São Paulo.

O painel "O futuro das rodovias: concessões, free flow" contará com a participação de Afranio Spolador Jr., diretor de tecnologia da Ecorodovias, empresa que atua no segmento de concessões rodoviárias no país.

O encontro reunirá executivos, gestores públicos, investidores e especialistas para discutir os caminhos da infraestrutura brasileira. A programação inclui debates sobre concessões, tecnologia, logística, saneamento e investimentos no setor.

Quem deseja acompanhar as discussões pode registrar seu interesse na página do Fórum Infraestrutura da EXAME.

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