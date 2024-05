Após balanço, fortuna de Jensen Huang, CEO da Nvidia, avança R$ 39,4 bilhões em 1 dia

A narrativa tem se repetido nos últimos trimestres. A Nvidia solta o balanço, os números surpreendem o mercado, e o CEO e fundador Jensen Huang vê os números da sua fortuna avançarem em mais algumas casas. Os dados do primeiro trimestre deste ano, divulgados nesta quarta-feira, 22, revelaram lucro líquido de US$ 14,88 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2024, alta de 628% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com o resultado, os papéis de big tech subiram mais de 9% no pregão desta quinta-feira,23, encerrando o dia negociados a USS$ 1.037,99 na Nasdaq. Segundo o ranking de bilionários da Bloomberg, o patrimônio de Huang cresceu em US$ 7,65 bilhões, o equivalente a R$ 39,4 bilhões.

No ano, a fortuna do executivo é a que registra o maior crescimento: US$ 47,3 bilhões, superando as altas de nomes como Mark Zuckerberg, da Meta, e Michael Dell, fundador da Dell. Huang ocupa a 17ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo com um patrimônio estimado em US$ 91,3 bilhões.

De acordo com números de mercado, ele detém 3,5% de participação na Nvidia, contabilizando ativos em seu nome e de fundos familiares.

O que impulsiona os números da Nvidia

O crescimento da fabricante de chips está relacionado ao forte domínio que detém no mercado de dispositivos para IA. Esse atributo virou uma vantagem competitiva e tanto diante do boom da AI generativa, com soluções como ChatGPT, da OpenIA, e Gemini, do Google, que demandam alta capacidade computacional.

Em nota, a empresa aponta que a expansão recente resulta de uma demanda acelerada pela plataforma de computação Nvidia Hopper GPU — usada em modelos de linguagem, mecanismos de recomendação e aplicativos de inteligência artificial (IA) generativa — e projeta que a "próxima onda de crescimento" está em formação, com a produção da nova plataforma Blackwell.

Com o balanço, a Nvidia atualizou suas projeções para o segundo trimestre fiscal de 2025, com expectativa de receita de US$ 28 bilhões - a margem de erro é de 2% a mais ou a menos. A expectativa da FactSet para o período é de receita de US$ 26,2 bilhões.

Qual é a história de Jensen Huang

O bilionário Jensen Huang nasceu em Taiwan, mudou para a Tailândia e chegou aos Estados Unidos aos 9 anos, onde a família se estabeleceu. Formado em ciência da computação e design de chips, criou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem, em 1993, porque queriam aprimorar os gráficos de jogos de PC.

Eles pegaram a fase bem inicial do mercado, mas viram o potencial de crescimento, acreditando que uma nova onda estava chegando para o setor. A tecnologia de unidades de processador gráfico (GPUs), desenvolvida pela Nvidia, permitiu que as máquinas produzissem imagens detalhadas e limpas em velocidades ultrarrápidas.

Atualmente, os produtos da companhia são usados para diferentes funcionalidades e serviços, incluindo consoles de jogos, veículos autônomos e robótica. A Nvidia tem mais de 35 mil clientes, entre empresas como Google, Mercedes-Benz, Meta e Amazon. Huang ocupa a posição de CEO desde o início da operação.

A Nvidia é atualmente a terceira empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Microsoft e da Apple, que ocupam, respectivamente, a primeira e a segunda posições. Com a valorização atual das ações, está avaliada em US$ 2,55 trilhões.

