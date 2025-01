Downloads do assistente da DeepSeek ultrapassa ChatGPT em iPhones dos EUA

O download do assistente de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek chegou ao topo nos iPhones dos Estados Unidos neste domingo, 26, e permanece no patamar nesta segunda, 27, de acordo com dados do Sense Tower. Com isso, o chatbot desbancou o ChatGPT, da OpenAI, entre os aplicativos gratuitos e da categoria produtividade.

O app DeepSeek AI Assistant foi lançado em 10 de janeiro deste ano no mundo todo. No Brasil, o download nos iPhones do ChatGPT continua em primeiro lugar nesta segunda, com o DeepSeek AI Assistant logo atrás.

O sucesso do aplicativo chinês lança dúvidas sobre a liderança estadunidense em relação à tecnologia. Em vários parâmetros, o chatbot do DeepSeek supera o da OpenAI. Entretanto, o DeepSeek AI Assistant também enfrenta controle da China ao ser perguntado sobre questões como eventos que ocorreram na Praça da Paz Celestial e o tratamento do governo chinês dado ao povo uigures.

A DeepSeek também já foi comparada com os dias iniciais da OpenAI, quando tinha companhia liderada por Sam Altman tinha a proposta de funcionar como uma ONG para desenvolver IA de código aberto.

Em um tuíte, o investidor Marc Andreessen, co-fundador da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, disse que o modelo de linguagem DeepSeek R1 “é uma das mais incríveis e impressionantes inovações” que ele já viu. “E é em código aberto, um profundo presente para o mundo”, completou.

Deepseek R1 is one of the most amazing and impressive breakthroughs I’ve ever seen — and as open source, a profound gift to the world. 🤖🫡 — Marc Andreessen 🇺🇸 (@pmarca) January 24, 2025

Custo mais baixo para IA

Outro ponto que parece favorável à DeepSeek é o custo mais baixo para construção de sua tecnologia do que a das rivais dos Estados Unidos, conforme reportou a Bloomberg. Seu sucesso inicial parece se contrapor à ideia de que IAs mais avançadas requerem quantidades cada vez maiores de energia e poder computacional.

A suposta falta de capacidade computacional da Microsoft gerou tensão com a OpenAI, que dizia ser esse o motivo por trás do atraso de seus produtos. Isso resultou na perda de exclusividade da Microsoft como provedora de data centers à OpenAI.

Os custos exatos de consumo de energia das operações da DeepSeek ainda não foram expostos por completo, mas alguns números apresentados pela startup sugerem que seja apenas uma fração dos últimos modelos da OpenAI.