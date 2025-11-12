Corrida bilionária da IA: Anthropic investe US$ 50 bi em data centers nos EUA

A corrida por infraestrutura de inteligência artificial acaba de ganhar mais um capítulo bilionário. A Anthropic , rival direta da OpenAI, anunciou um investimento de US$ 50 bilhões na construção de data centers próprios em diversos estados americanos, incluindo Texas e Nova York. É o maior projeto físico da empresa até hoje — e o primeiro sem o apoio direto de provedores como Amazon ou Google.

As obras serão realizadas em parceria com a britânica Fluidstack Ltd., que fornecerá energia em escala de gigawatts. Os centros começam a operar a partir de 2026. A expectativa é criar 2.400 empregos na fase de construção e manter 800 postos permanentes após a inauguração.

O anúncio também tem um peso político: a Anthropic declarou que a iniciativa está alinhada com os esforços do governo Trump para garantir a liderança americana em IA, ao reforçar a infraestrutura tecnológica dentro do país.

Para o CEO e cofundador da empresa, Dario Amodei, os novos centros permitirão desenvolver sistemas com maior capacidade de resolver problemas complexos e contribuir para avanços científicos. “Estamos chegando mais perto de uma IA capaz de acelerar descobertas em escala inédita”, afirmou em comunicado.

O movimento posiciona a Anthropic entre as grandes companhias que estão redefinindo a escala dos investimentos em inteligência artificial. A OpenAI, por exemplo, anunciou no início do ano um plano de US$ 500 bilhões para seu projeto Stargate. A Meta revelou que pretende gastar US$ 600 bilhões nos EUA com data centers, infraestrutura e empregos. Em paralelo, empresas como Microsoft, Google e Nvidia também reforçam seus parques tecnológicos para atender à demanda crescente por IA generativa.

Apesar da euforia, parte do mercado ainda questiona se esses valores bilionários terão retorno. A CFO da OpenAI, Sarah Friar, rebateu esse ceticismo recentemente ao dizer que “ainda não existe entusiasmo suficiente sobre o que a IA pode fazer na prática”.

Fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, a Anthropic vem se consolidando como uma empresa focada em segurança, confiabilidade e desenvolvimento responsável de IA. Seu chatbot Claude já é utilizado por grandes empresas dos setores financeiro e de saúde. Em setembro, a startup captou US$ 13 bilhões e atingiu uma avaliação de US$ 183 bilhões. Hoje, a companhia afirma ter mais de 300 mil clientes corporativos.