AMD projeta crescimento de 35% ao ano com chips de IA para data centers

A AMD, principal concorrente da Nvidia no mercado de chips para inteligência artificial, projeta que, ao longo dos próximos três a cinco anos, sua receita crescerá mais de 35% ao ano, impulsionada pela demanda por produtos destinados a data centers. A previsão foi feita pela CEO Lisa Su nesta terça-feira, 11, durante evento para investidores em Nova York.

Dentro desse cenário, a executiva destacou que a receita com chips para data centers de IA deve subir, em média, 80% ao ano no mesmo período. O otimismo vem após a AMD firmar parcerias com empresas como OpenAI e Oracle, sinalizando que sua tecnologia está apta a disputar parte das dezenas de bilhões de dólares investidos em infraestrutura de IA.

Su estimou que o mercado global de chips de IA — incluindo aceleradores, processadores e redes — poderá atingir US$1 trilhão até 2030. Essa projeção surge em um momento de cautela entre investidores, que questionam se os altos investimentos em infraestrutura continuarão no mesmo ritmo.

Apesar do crescimento robusto de 36% reportado no terceiro trimestre de 2025, a previsão de aumento de 25% na receita para o quarto – ambos em relação ao mesmo período de 2024 – foi recebida com cautela pelo mercado, já que parte do avanço vem de processadores para PCs e servidores, segmentos com menor margem e crescimento.

Para analistas ouvidos pela Bloomberg, as vendas da AMD devem crescer 32% neste ano, seguidas por aumentos de 31% em 2026 e 39% em 2027. O lucro por ação pode atingir US$9,83 até 2027.

Disputa por espaço no mercado de IA

O desempenho da AMD em 2025 vem sendo sustentado por sua crescente presença no segmento de IA, no qual a histórica rival Intel ainda não conseguiu lançar um produto relevante.

No entanto, com o sucesso, o desempenho da AMD passa a ser avaliado a partir de padrões mais altos. Nesse sentido, enquanto a empresa já gerou bilhões em novas receitas com o mercado de IA, a Nvidia lidera o setor com dezenas de bilhões em vendas.