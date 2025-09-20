Conheça sete profissões que a inteligência artificial vai criar, não destruir

Desde a chegada do ChatGPT e a popularização das ferramentas de inteligência artificial generativa, uma das principais preocupações existentes é sobre a substituição de funcionários por máquinas. Essa discussão, entretanto, não é nova – alguns elementos podem ser rastreados até 1930.

Apesar disso, com a evolução da IA e a chegada da versão generativa, essa conversa ganha uma nova dimensão. O impacto da tecnologia no futuro do trabalho não se limita mais à automação de tarefas manuais, mas se expande para áreas mais intelectualizadas, como o atendimento ao cliente, análise de dados e até mesmo a criação de conteúdo.

Embora o temor de perda de postos de trabalho seja válido e compreensível, novas oportunidades também estão surgindo para explorar o potencial da IA, com um foco crescente na automação de tarefas repetitivas e, principalmente, na interação entre humanos e máquinas. Esse cenário de colaboração entre IA e seres humanos parece ser a direção mais provável para o futuro dessa tecnologia.

Sete profissões criadas pela IA

Especialista em Interação Humano-IA (UX para IA)

Esse profissional será responsável por projetar interfaces e experiências de usuário que facilitem a interação entre seres humanos e sistemas de IA, garantindo uma utilização intuitiva e promovendo a confiança nas tecnologias. Profissional de Segurança e Red Team para IA

Com o aumento do uso de IA, a segurança desses sistemas se torna ainda mais crucial. Esse especialista protegerá sistemas de IA contra ataques e vulnerabilidades, antecipando ameaças e atuando ativamente na defesa dos modelos. Engenheiro de Dados com Foco em IA

Responsável por preparar e otimizar grandes volumes de dados, esse profissional trabalhará com dados não estruturados, vetores e embeddings para garantir que os sistemas de IA funcionem de maneira eficaz e sem falhas. QA Contínuo para Modelos em Produção

A função de QA (Quality Assurance ou Garantia de Qualidade) evolui com a IA. Profissionais especializados garantirão o monitoramento constante de modelos de IA em operação, mantendo a performance do sistema e corrigindo falhas em tempo real. Engenheiro de IA em Ambiente Local (Edge AI)

Com o crescimento dos dispositivos conectados e o aumento do uso de IA no local, esse engenheiro será responsável por desenvolver e otimizar modelos de IA para rodarem em dispositivos locais, com recursos limitados, garantindo que o processamento ocorra mais próximo à fonte dos dados. Designer de Processos com IA

Esse profissional se dedicará a adaptar os processos organizacionais, criando soluções híbridas que integrem humanos e IA de maneira eficiente, aumentando a produtividade e a segurança nas operações. Treinador de Inteligência Artificial

O treinador de IA será responsável por aprimorar modelos, ajustando-os para interpretar comandos (os "prompts") de forma precisa. Esse profissional trabalhará diretamente com cientistas de dados e engenheiros de machine learning.

Portanto, essas novas profissões refletem uma realidade em que as máquinas não substituem completamente os humanos, mas colaboram com eles. A criação dessas funções exige especializações técnicas e habilidades para integrar a IA no cotidiano das empresas. Esse será um dos maiores desafios e oportunidades do futuro do trabalho nos próximos anos.