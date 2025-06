Desde pelo menos Keynes, com seu ensaio “Possibilidades econômicas para nossos netos”, publicado em 1930, há previsões de que avanços tecnológicos resultariam em menos horas de trabalho e mais tempo para outras atividades. Naquela época, o economista previu que dali a um século, ou seja, em 2030, as pessoas trabalhariam apenas 15 horas por semana. Hoje, o senador norte-americano Bernie Sanders acredita que a inteligência artificial poderia ajudar a reduzir a jornada de trabalho de cinco para quatro dias, totalizando 32 horas semanais.

Em um episódio do podcast Joe Rogan Experience, lançado na terça-feira, 24, o senador democrata de Vermont afirmou que, se dependesse dele, os ganhos de produtividade e eficiência proporcionados pela IA e pela automação seriam usados para beneficiar os trabalhadores, permitindo-lhes trabalhar menos horas.

Se a sua produtividade está aumentando por causa da IA, então, "em vez de te colocar na rua, eu reduziria sua jornada para 32 horas por semana", disse Sanders. Com isso, a tecnologia seria usada para garantir mais tempo com sua família, com seus amigos, para educação, ou o que você quiser fazer. Para ele, não é necessário trabalhar 40 horas semanais.

No ano passado, Sanders apresentou um projeto de lei chamado "Thirty-Two Hour Workweek Act". A proposta exigiria que empregadores pagassem horas extras para qualquer tempo trabalhado além das 32 horas semanais – 8 horas por dia, durante quatro dias. A mudança seria implementada ao longo de quatro anos.

A ideia de uma jornada de trabalho de 32 horas tem ganhado força nos últimos anos, Além de Sanders, alguns CEOs e empresas, incluindo aquelas que utilizam IA, têm discutido e até testado a redução da jornada. Entre os exemplos, estão Steve Cohen, da gestora financeira Point 72 Asset Management, e Jamie Dimon, do banco JP Morgan.

No Brasil, a redução da jornada de trabalho, que é de até 44 horas semanais, atualmente está sendo discutida no Congresso. Em fevereiro, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a escala 6x1. O debate sobre o regime foi impulsionado pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo hoje vereador Rick Azevedo (PSOL-RJ).

O que as pessoas fariam se trabalhassem menos?

Durante o episódio, Rogan questionou Sanders sobre o que aconteceria se praticamente todo o trabalho fosse automatizado e se as pessoas encontrariam propósito na vida sem empregos. Embora não tenha uma resposta definitiva, o senador reconheceu que o trabalho sempre foi essencial para a existência humana, mas que ele já está sendo retirado das pessoas.

“Tudo o que eu diria nesse momento é que a resposta não é se apaixonar pela sua criatura de IA por aí", comentou Sanders. "Quem sabe, mas acho que os seres humanos são capazes de substituir o trabalho por outras coisas emocionalmente satisfatórias", finalizou.

Se os netos de Keynes não testemunharam a redução da jornada para 15 horas semanais, Sanders, já com 83 anos, espera que os seus vejam pelo menos uma de 32 horas.