Como usar o Perplexity como um profissional

A inteligência artificial vem transformando a maneira como pessoas pesquisam informações, estudam e trabalham. Entre as ferramentas que ganharam espaço está o Perplexity, plataforma que combina mecanismos de busca com modelos de IA para responder perguntas utilizando informações atualizadas da internet e indicando as fontes consultadas.

Embora seja simples de usar, conhecer alguns recursos pode tornar as respostas mais precisas e úteis para diferentes atividades.

O que diferencia o Perplexity?

Ao contrário dos buscadores tradicionais, que apresentam uma lista de links, o Perplexity reúne informações de diversas fontes e entrega uma resposta estruturada, geralmente acompanhada das referências utilizadas.

Isso permite que o usuário economize tempo ao realizar pesquisas sobre mercado, tecnologia, negócios, ciência ou qualquer outro tema.

Comece fazendo perguntas específicas

Um dos principais fatores para obter boas respostas é elaborar comandos claros. Em vez de perguntar "fale sobre inteligência artificial", experimente:

"Explique como pequenas empresas podem usar inteligência artificial para reduzir custos, com exemplos práticos e dados recentes."

Quanto mais contexto houver, maior tende a ser a qualidade da resposta.

Utilize o recurso de acompanhamento

Uma vantagem do Perplexity é manter o contexto da conversa.

Após receber uma resposta, é possível aprofundar o assunto com perguntas como:

Quais são os principais riscos?

Existem exemplos brasileiros?

Faça um resumo em cinco tópicos.

Esse processo permite construir pesquisas mais completas sem recomeçar do zero.

Quer entender como utilizar inteligência artificial de forma estratégica nos negócios e na carreira? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne conceitos, aplicações e casos práticos por R$ 37.

Use o Perplexity para comparar informações

Outra aplicação útil é pedir comparações entre ferramentas, estratégias ou tecnologias.

Por exemplo:

Compare ChatGPT e Perplexity para pesquisa.

Compare dois modelos de negócio.

Explique vantagens e limitações de determinada tecnologia.

A IA organiza as informações em tabelas ou tópicos, facilitando a análise.

Solicite diferentes formatos de resposta

Além de responder perguntas, o Perplexity pode adaptar o conteúdo para diferentes necessidades.

Entre os formatos mais úteis estão:

resumos executivos;

listas de pontos principais;

cronologias;

planos de ação ;

tabelas comparativas;

explicações em linguagem simples.

Esse recurso pode economizar tempo na preparação de apresentações, estudos ou reuniões.

Sempre confira as fontes

Embora utilize inteligência artificial, o Perplexity informa os sites usados para construir suas respostas. Verificar essas referências é uma boa prática, especialmente quando o conteúdo será utilizado em trabalhos acadêmicos, decisões de negócio ou produção de conteúdo.

Também vale comparar diferentes fontes quando o assunto envolver dados recentes ou temas complexos.

Como aproveitar melhor a ferramenta

O Perplexity pode ser mais eficiente quando utilizado como um assistente de pesquisa, e não apenas como um buscador. Fazer perguntas detalhadas, aprofundar a conversa, solicitar diferentes formatos de resposta e conferir as referências são práticas que ajudam a obter resultados mais completos e confiáveis.

Quem deseja desenvolver competências em inteligência artificial para aplicar a tecnologia no ambiente profissional pode conhecer o Pré-MBA em IA Saint Paul + EXAME, disponível por R$ 37, com foco em fundamentos, aplicações e tomada de decisão baseada em IA.