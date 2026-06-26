Como usar o Perplexity como um profissional
Jornalista
Publicado em 26 de junho de 2026 às 14h11.
Última atualização em 26 de junho de 2026 às 14h39.
A inteligência artificial vem transformando a maneira como pessoas pesquisam informações, estudam e trabalham. Entre as ferramentas que ganharam espaço está o Perplexity, plataforma que combina mecanismos de busca com modelos de IA para responder perguntas utilizando informações atualizadas da internet e indicando as fontes consultadas.
Embora seja simples de usar, conhecer alguns recursos pode tornar as respostas mais precisas e úteis para diferentes atividades.
Ao contrário dos buscadores tradicionais, que apresentam uma lista de links, o Perplexity reúne informações de diversas fontes e entrega uma resposta estruturada, geralmente acompanhada das referências utilizadas.
Isso permite que o usuário economize tempo ao realizar pesquisas sobre mercado, tecnologia, negócios, ciência ou qualquer outro tema.
Um dos principais fatores para obter boas respostas é elaborar comandos claros. Em vez de perguntar "fale sobre inteligência artificial", experimente:
"Explique como pequenas empresas podem usar inteligência artificial para reduzir custos, com exemplos práticos e dados recentes."
Quanto mais contexto houver, maior tende a ser a qualidade da resposta.
Uma vantagem do Perplexity é manter o contexto da conversa.
Após receber uma resposta, é possível aprofundar o assunto com perguntas como:
Esse processo permite construir pesquisas mais completas sem recomeçar do zero.
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Outra aplicação útil é pedir comparações entre ferramentas, estratégias ou tecnologias.
Por exemplo:
A IA organiza as informações em tabelas ou tópicos, facilitando a análise.
Além de responder perguntas, o Perplexity pode adaptar o conteúdo para diferentes necessidades.
Entre os formatos mais úteis estão:
Esse recurso pode economizar tempo na preparação de apresentações, estudos ou reuniões.
Embora utilize inteligência artificial, o Perplexity informa os sites usados para construir suas respostas. Verificar essas referências é uma boa prática, especialmente quando o conteúdo será utilizado em trabalhos acadêmicos, decisões de negócio ou produção de conteúdo.
Também vale comparar diferentes fontes quando o assunto envolver dados recentes ou temas complexos.
O Perplexity pode ser mais eficiente quando utilizado como um assistente de pesquisa, e não apenas como um buscador. Fazer perguntas detalhadas, aprofundar a conversa, solicitar diferentes formatos de resposta e conferir as referências são práticas que ajudam a obter resultados mais completos e confiáveis.
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