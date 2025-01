Como infraestrutura digital e IA impulsionaram o balanço da BlackRock

A BlackRock encerrou 2024 com um crescimento de receita líquida de 14%, alcançando US$ 20,4 bilhões (R$ 123 bilhões). O desempenho positivo foi sustentado tanto pelo aumento dos ativos sob gestão (AUM) quanto pelos serviços de tecnologia, áreas estratégicas que consolidaram a posição da gestora como líder global no setor. No quarto trimestre, a receita apresentou um salto de 23% em comparação ao mesmo período de 2023, demonstrando a força contínua de sua operação.

Um dos principais catalisadores do desempenho da empresa foi seu foco em infraestrutura digital e inteligência artificial (IA). Em setembro de 2024, a BlackRock, em parceria com a Microsoft, anunciou a criação de um fundo de US$ 30 bilhões (R$ 180,9 bilhões) dedicado a financiar projetos de IA, incluindo data centers e iniciativas de energia sustentável.

Os ativos sob gestão da BlackRock alcançaram a marca recorde de US$ 11,6 trilhões (R$ 69,9 trilhões) em 2024, registrando um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Trump ajudou

Parte desse crescimento foi impulsionada por um rali no mercado de ações dos Estados Unidos, motivado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. A expectativa de desregulação e redução de impostos corporativos levou investidores a aumentar suas apostas no mercado de capitais.

O ano de 2024 também foi marcado por movimentos significativos de fusões e aquisições, com foco em tecnologia e infraestrutura. Em outubro, a BlackRock concluiu a compra da Global Infrastructure Partners (GIP), especializada em investimentos em projetos de infraestrutura digital, energia, transporte e gestão de água.

O fundo de US$ 30 bilhões para infraestrutura de IA, anunciado em parceria com a Microsoft, é o primeiro grande projeto gerido pela GIP sob o controle da BlackRock.