Apple lança versão iOS 18.3 após reclamações de resumos incorretos feitos por sua IA

A Apple lançou a versão iOS 18.3 beta 3 para desenvolvedores, com algumas correções para notificações que tenham resumos gerados pela Apple Intelligence, a inteligência artificial da própria Apple para os iPhones.

As mudanças surgem após reclamações de vários jornais, como a BBC. O veículo de comunicação afirmou que a ferramenta de IA estava gerando alertas de notícias incorretos. O produto foi projetado para resumir as principais notícias do dia, mas, em alguns casos, pode inventar informações.

De acordo com matéria publicada pela BBC em janeiro deste ano, a ferramenta estaria fazendo com que as notícias escritas pela redação fossem mal representadas. Em um dos erros, ao gerar um resumo sobre uma manchete da BBC, a IA afirmou que Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, tinha atirado em si mesmo.

Em resposta às reclamações, a Apple anunciou que, em algumas semanas, traria uma atualização do software para indicar quando uma notificação fosse um resumo gerado pela Apple Intelligence.