Cofundador do Reddit prevê alta no consumo de teatro e esportes com o avanço da IA

Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, acredita que o avanço da inteligência artificial (IA) trará mudanças profundas na sociedade e no entretenimento, com o aumento da busca por experiências humanas genuínas. Para o empresário, o teatro e os esportes se tornarão ainda mais populares na próxima década, à medida que as pessoas procurarem conexões autênticas em um mundo saturado por tecnologia.

Em entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty, publicada pelo Business Insider, Ohanian explicou que a IA está transformando o setor de entretenimento, tornando-o mais dinâmico, acessível e personalizado. Ele acredita que telas programadas para oferecer exatamente o que o espectador deseja criarão uma lacuna emocional, despertando o interesse por vivências humanas diretas.

Teatro e esportes como refúgios emocionais

Ohanian argumenta que a natureza humana é intrinsecamente ligada à busca por conexões reais e emotivas. Ele comparou o futuro tecnológico ao passado ancestral, em que comunidades se reuniam em torno de fogueiras para ouvir histórias e compartilhar experiências. De acordo com o empresário, esse anseio por autenticidade será o contraponto ao excesso de estímulos digitais oferecidos pela IA.

Ele prevê que o teatro ao vivo será um dos principais beneficiados. A experiência de estar em uma sala escura, compartilhando emoções com outros espectadores e assistindo a performances genuínas, será cada vez mais valorizada. Para Ohanian, esse tipo de interação humana se tornará uma resposta à saturação de imagens polidas e artificialmente produzidas pelas tecnologias emergentes.

No caso dos esportes, o empreendedor ressaltou que eles permanecerão como uma manifestação única de esforço humano. Ohanian destacou que o público continuará se conectando emocionalmente às dores, triunfos e superações de atletas reais, algo que a IA não pode replicar.

Empatia como diferencial humano

Outro ponto levantado por Ohanian é que a empatia será uma habilidade crucial em um mundo cada vez mais automatizado. Profissões que exigem compreensão emocional profunda, segundo ele, terão uma vantagem à medida que robôs e algoritmos assumirem tarefas mecânicas. Ohanian destacou que estimular a empatia em seus filhos é uma das suas prioridades, pois visa prepará-los para um futuro em que essa qualidade será ainda mais valorizada.

A reflexão de Ohanian sugere um futuro em que a IA, apesar de transformar profundamente a sociedade, também pode destacar a importância de experiências humanas genuínas. Com o avanço da tecnologia, teatro e esportes poderão se consolidar como espaços de conexão autêntica, reafirmando a necessidade de valores que apenas os humanos podem oferecer.