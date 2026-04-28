Citi eleva mercado global de IA para US$ 4,2 trilhões até 2030

O Citigroup elevou sua previsão para o mercado global de inteligência artificial e agora estima que o setor movimentará mais de US$ 4,2 trilhões até 2030. A projeção anterior era de mais de US$ 3,5 trilhões, e a revisão foi motivada pela adoção acelerada de ferramentas de IA por empresas, segundo pesquisa da instituição.

De acordo com o banco de Wall Street, o uso corporativo de IA em programação, automação e fluxos de trabalho com agentes avançou mais rapidamente do que o esperado. A instituição avalia que o mercado saiu de uma fase de testes e demonstrações para uma etapa de aplicação cotidiana dentro das empresas.

A estimativa específica para IA corporativa subiu de cerca de US$ 1,2 trilhão para aproximadamente US$ 1,9 trilhão, reforçando a percepção de que a tecnologia passou a ocupar posição estrutural nas operações de grandes companhias.

A revisão também se conecta a um relatório publicado em março, quando o Citi elevou sua projeção de gastos globais de capital em IA entre 2026 e 2030 de US$ 8 trilhões para US$ 8,9 trilhões. Na mesma atualização, a previsão de receitas do setor passou de US$ 2,8 trilhões para US$ 3,3 trilhões.

O banco destacou ainda que os chamados hyperscalers, grandes empresas de infraestrutura em nuvem como Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta, devem investir coletivamente mais de US$ 630 bilhões em capital em 2026.

Segundo o Citi, parte do mercado ainda mantém foco excessivo nos desafios de expansão da capacidade global de data centers, centros de processamento de dados, e no aumento da necessidade de financiamento, deixando em segundo plano os retornos potenciais desses investimentos.

Banco vê ciclo de produtividade impulsionado por empresas

Na avaliação dos analistas, os primeiros sinais já apontam para um ciclo de produtividade empresarial puxado pela IA. O Citi afirma que o retorno desses investimentos começa a aparecer principalmente em revisão automatizada de código, ganho de eficiência operacional e automação de tarefas repetitivas.

A própria instituição tem ampliado sua estratégia interna. As ferramentas proprietárias de IA do Citigroup já estão disponíveis para 182 mil funcionários em 84 países. A CEO Jane Fraser afirmou que a IA generativa já economiza 100 mil horas semanais de trabalho de desenvolvedores por meio de revisões automáticas de código.