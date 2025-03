Citigroup prevê alta do cobre para US$ 10 mil por tonelada devido à incerteza sobre tarifas de Trump

Em um e-mail obtido pela Bloomberg, o Citigroup Inc. alertou que o preço do cobre pode alcançar US$ 10 mil por tonelada nos próximos três meses. O banco destacou que, enquanto não houver clareza sobre o cronograma das tarifas de importação dos Estados Unidos, o mercado global de cobre continuará apertado.

Os analistas do Citigroup, liderados por Max Layton, acreditam que o aperto no mercado físico fora dos EUA persistirá até maio/junho, o que compensará temporariamente os impactos negativos nos preços devido aos anúncios mais amplos de tarifas dos EUA.

“Acreditamos que o aperto do mercado físico fora dos EUA provavelmente persistirá até maio/junho, compensando temporariamente os ventos contrários de preços causados ​​pelos anúncios mais amplos de tarifas dos EUA”, escreveram Layton e sua equipe.

A previsão do banco mudou em relação à estimativa anterior, quando o Citigroup projetava que o preço do cobre cairia para US$ 8.500 por tonelada no segundo trimestre de 2025. Agora, o banco espera que a retração ocorra somente depois que a demanda por importação de cobre nos EUA, impulsionada pelas tarifas, diminuir, o que deve acontecer à medida que a implementação das tarifas da Seção 232, que afeta o cobre, se aproxima.

Na véspera, as tarifas reformuladas da Seção 232, impostas por Donald Trump sobre aço e alumínio, começaram a valer. O cobre também está incluído na lista de tarifas de Trump, mas, antes de entrar em vigor, o Departamento de Comércio precisa conduzir uma investigação e apresentar suas recomendações.