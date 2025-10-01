Ex-funcionário compra rede de restaurantes onde começou aos 15 anos: ‘É inacreditável’

Aos 15 anos, Amol Kohli servia mesas no restaurante Friendly’s, em uma pequena cidade na região da Filadélfia.

Recebia US$ 5 por hora e fazia de tudo, como cozinhar, limpar e atender clientes. Duas décadas depois, ele assinou o contrato de compra de toda a rede, incluindo sua controladora, a Brix Holdings, e outras seis marcas do setor de alimentação.

A operação envolveu dezenas de milhões de dólares e consolidou Kohli como um dos novos líderes de franquias norte-americano.

A trajetória de Amol mostra como o domínio de fundamentos financeiros e a capacidade de captação de recursos podem transformar um funcionário de base em dono de um conglomerado multimarcas. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Trabalho na base e formação acadêmica como alicerces

A história de Kohli não é apenas inspiradora, mas também financeiramente estratégica. Mesmo após ingressar na universidade para cursar Finanças e Marketing, ele continuou trabalhando em unidades da Friendly’s nas férias, usando esse tempo para entender os bastidores do negócio.

Durante a graduação, aprendeu a lidar com folha de pagamento, seguros, custos operacionais e gestão de franquias. E, ao concluir o curso em 2011, optou por não seguir para o mercado financeiro tradicional.

Em vez disso, assumiu o cargo de gerente regional da rede e, anos depois, apostou suas economias, cerca de US$ 250 mil, na compra de sua primeira franquia da Friendly’s.

Com o fechamento da aquisição, Kohli passou a controlar não apenas a Friendly’s, mas outras diversas marcas.

No total, são mais de 250 unidades de alimentação sob a gestão da Legacy Brands International. Kohli agora atua como franqueador e ele detém a marca, os contratos e a gestão estratégica das redes, mas não opera diretamente nas lojas.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O que a trajetória de Kohli ensina para o mercado financeiro

Amol Kohli não seguiu o caminho convencional da carreira em finanças. Em vez disso, aplicou seus conhecimentos acadêmicos em um setor em crise, apostou em uma marca tradicional e construiu uma empresa de médio porte com ambições de expansão.

Mais do que sorte ou momento certo, sua jornada é resultado de disciplina financeira, leitura de mercado e conhecimento profundo da operação. Hoje, lidera uma companhia diversificada, com potencial de crescimento, e inspira profissionais a verem oportunidades onde muitos enxergam apenas desafios.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS