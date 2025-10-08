ChatGPT chega a 800 milhões de usuários ativos por semana

Altman revela crescimento recorde e mostra como a IA saiu do laboratório para o dia a dia de milhões de pessoas (Getty Images). (Justin Sullivan/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12h45.
O CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que o ChatGPT alcançou 800 milhões de usuários ativos por semana, registrando crescimento entre consumidores, desenvolvedores, empresas e governos.
O aumento expressivo ocorre enquanto a OpenAI corre para garantir o máximo de chips de IA e expandir sua infraestrutura. Em agosto, a empresa anunciou que estava próxima de atingir 700 milhões de usuários semanais, já acima dos 500 milhões registrados em março.
“Hoje, 4 milhões de desenvolvedores já criaram soluções com a OpenAI”, afirmou Altman. “Mais de 800 milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana, e processamos mais de 6 bilhões de tokens por minuto na API. Graças a todos vocês, a IA deixou de ser algo apenas experimental e se tornou parte do dia a dia da criação de soluções.”
O anúncio foi feito durante a apresentação principal do Dev Day da OpenAI, que também revelou novas ferramentas para construir aplicativos dentro do ChatGPT e sistemas agentes mais complexos.
“Isso permitirá uma nova geração de aplicativos interativos, adaptativos e personalizados, com os quais você pode interagir por chat”, disse Altman.
Recentemente, a ferramenta expandiu para serviços proativos com o OpenAI Pulse, que envia resumos matinais personalizados a usuários participantes.
O Chat GPT também enfrentou críticas por tendências de bajulação e alucinações induzidas por IA.
Ainda legalmente uma organização sem fins lucrativos, a OpenAI tornou-se a empresa privada mais valiosa do mundo após venda privada de ações de US$ 6,6 bilhões, que avaliou a companhia em US$ 500 bilhões.
A empresa também lançou novos produtos em ritmo acelerado, incluindo a versão mais recente da ferramenta de geração de vídeos Sora, acompanhada de uma rede social, e uma parceria com a Stripe para criar uma plataforma de comércio agente.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga