ChatGPT chega a 800 milhões de usuários ativos por semana

O CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que o ChatGPT alcançou 800 milhões de usuários ativos por semana, registrando crescimento entre consumidores, desenvolvedores, empresas e governos.

O aumento expressivo ocorre enquanto a OpenAI corre para garantir o máximo de chips de IA e expandir sua infraestrutura. Em agosto, a empresa anunciou que estava próxima de atingir 700 milhões de usuários semanais, já acima dos 500 milhões registrados em março.

“Hoje, 4 milhões de desenvolvedores já criaram soluções com a OpenAI”, afirmou Altman. “Mais de 800 milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana, e processamos mais de 6 bilhões de tokens por minuto na API. Graças a todos vocês, a IA deixou de ser algo apenas experimental e se tornou parte do dia a dia da criação de soluções.”

O anúncio foi feito durante a apresentação principal do Dev Day da OpenAI, que também revelou novas ferramentas para construir aplicativos dentro do ChatGPT e sistemas agentes mais complexos.

“Isso permitirá uma nova geração de aplicativos interativos, adaptativos e personalizados, com os quais você pode interagir por chat”, disse Altman.

Recentemente, a ferramenta expandiu para serviços proativos com o OpenAI Pulse, que envia resumos matinais personalizados a usuários participantes.

O Chat GPT também enfrentou críticas por tendências de bajulação e alucinações induzidas por IA.

Ainda legalmente uma organização sem fins lucrativos, a OpenAI tornou-se a empresa privada mais valiosa do mundo após venda privada de ações de US$ 6,6 bilhões, que avaliou a companhia em US$ 500 bilhões.

A empresa também lançou novos produtos em ritmo acelerado, incluindo a versão mais recente da ferramenta de geração de vídeos Sora, acompanhada de uma rede social, e uma parceria com a Stripe para criar uma plataforma de comércio agente.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga