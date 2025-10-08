Carreira

44 empregos que a IA pode substituir e os três em que Bill Gates aposta

Advogados, desenvolvedores e editores estão entre os mais afetados, enquanto codificadores e biólogos têm mais chance de sobreviver

A tecnologia cresce rápido: 44 empregos estão na linha de frente da automação nos próximos anos (Getty Images). (Getty Images)

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13h13.

Pesquisadores da OpenAI analisaram nove setores nos EUA usando o teste GDPval, que compara o desempenho da tecnologia com o trabalho humano. O resultado identificou 44 empregos com maior risco de desaparecimento à medida que a presença da IA cresce.

Entre os cargos mais ameaçados estão: desenvolvedores de software, investigadores privados, gerentes de vendas, editores de vídeo e até advogados.

O avanço da IA está acelerando e transformando setores industriais e serviços. ChatGPT e outras ferramentas já entram no cotidiano, levantando preocupações sobre perdas de empregos no futuro próximo.

Setores mais impactados: imóveis, governo, manufatura, serviços profissionais, saúde e assistência social, finanças e seguros, varejo, atacado e mídia.

Exemplos de profissões em risco:

  • Concierges;

  • Corretores e gerentes de imóveis;

  • Contadores e auditores;

  • Enfermeiros e enfermeiros especialistas;

  • Representantes de vendas técnicas e científicas;

  • Técnicos de áudio e vídeo;

  • Produtores e diretores;

  • Jornalistas e editores.

O estudo avaliou o desempenho da IA em cada setor. Por exemplo, o “índice de vantagem” foi de 49% para imóveis e 52% para governo, enquanto para informação e mídia, incluindo jornalistas e editores, o índice caiu para 33%.

Bill Gates, por sua vez, acredita que os empregos que tendem a sobreviver à automação incluem programadores, especialistas em energia e biólogos, enquanto funções em administrativo, atendimento ao cliente e linhas de produção estão mais vulneráveis.

O relatório reforça que o avanço da IA não é apenas uma tendência tecnológica, mas um fator que pode reestruturar profundamente o mercado de trabalho nos próximos anos.

