CEO da Anthropic alerta para aumento de desemprego causado pela IA

O CEO da empresa de inteligência artificial (IA), Anthropic, Dario Amodei, alertou que o uso de IA no mercado de trabalho pode acabar com 50% dos empregos de nível iniciante, principalmente em áreas administrativas.

Após um dia promovendo a tecnologia de sua empresa, Amodei afirmou em entrevista à Axios: “nós, como desenvolvedores dessa tecnologia, temos o dever e a obrigação de sermos honestos sobre o que está por vir. Não acho que as pessoas estejam percebendo isso”.

Além disso, o executivo completou dizendo que o desemprego pode disparar entre 10% e 20% durante o mesmo período. Ele informou que decidiu falar sobre o assunto para pressionar o governo e outras empresas de IA a tomarem decisões e preparar os países para o que pode estar por vir.

Segundo o CEO, as tecnologias de inteligência artificial começaram a se igualar - e até superar - a performance humana em diversas tarefas. Ele acredita que o governo dos Estados Unidos está se mantendo em silêncio sobre o assunto, com medo de causar pânico nos trabalhadores ou prejudicar o país na corrida pela liderança em IA contra a China.

Durante o silêncio do governo, empresários já passaram a notar ganhos de produtividade e redução de custos com o uso da IA. Para Amodei, os cargos de entrada, como estagiários e recém-formados, correm mais riscos.

Recentemente, a contratação de esses cargos em empresas de tecnologia diminuiu 50% em relação aos dados pré-pandemia, de acordo com um relatório da empresa de capital de risco SignalFire. O estudo realizado pela empresa apontou que a queda ocorre, em parte, pelo uso da inteligência artificial.

O setor de tecnologia enfrentou uma forte onda de demissões em 2023, com milhares de cortes feitos por empresas que buscavam reduzir custos. Em 2024, as contratações voltaram a crescer, mas principalmente para cargos intermediários e seniores. Já as vagas de entrada seguem em baixa.

De acordo com um relatório recente, profissionais em início de carreira representaram apenas 7% das contratações feitas por grandes empresas de tecnologia neste ano — uma queda de 25% em relação a 2023. No caso das startups, o cenário é ainda mais restrito: apenas 6% das novas vagas foram para iniciantes, o que representa uma redução de 11% em comparação ao ano anterior.

Como ver a IA como uma aliada?

Segundo Heather Doshay, sócia da SignalFire e responsável pelos programas de recrutamento, ao Business Insider: “A IA está fazendo o que antes era atribuído a estagiários e recém-formados. Hoje é possível contratar um funcionário experiente, equipa-lo com ferramentas de IA e ele produzirá o equivalente ao trabalho de um júnior."

Para a adaptação acontecer, Doshay afirmou que os recém-formados devem ver a IA como uma aliada, e não concorrente. A especialista recomenda: "Aprenda a operar como alguém mais experiente, adotando uma mentalidade de dono e delegando tarefas à IA. Há muito material disponível na internet para quem quer aprender por conta própria - e você deve absorver o máximo possível.”

Amodei reconheceu, ainda em entrevista ao Axios, a ironia de alertar sobre os perigos da IA enquanto continua desenvolvendo essas tecnologias. “É uma dinâmica muito estranha, em que estamos dizendo: ‘Você deveria se preocupar com o caminho que essa tecnologia que estamos construindo está tomando'", disse.