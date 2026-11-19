Durante anos, o trabalho de Andressa Lamarca foi negociar com revendedores, subdistribuidores, mercados e bares. O fechamento de cada acordo, no entanto, respondia só a uma parte do que ela queria saber.

"Na área comercial, sempre me interessei não apenas pelo resultado de uma negociação, mas pelos fatores que determinavam sua rentabilidade e seu impacto para a companhia", diz.

Essa curiosidade explica o caminho que levou Andressa, formada em Administração de Empresas pela FGV, da força de vendas da Ambev ao cargo de gerente sênior de Commercial Finance da Mondelēz International, onde atua como parceira financeira do canal tradicional.

Agora, ela cursa o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul para complementar a experiência prática com uma base financeira "mais abrangente e estruturada".

Da rua à rentabilidade

A carreira começou em 2009, na Claro, com um estágio em gestão de risco e uma passagem como analista de operações comerciais. Em 2010, Andressa entrou na Ambev, onde ficou quase seis anos.

Lá, foi supervisora de trade marketing em Diadema, supervisionou sete vendedores com uma carteira de 800 clientes na zona sul de São Paulo e gerenciou ações de vendas para 11 revendas na Grande São Paulo. Em Campinas, como gerente de trade marketing, liderou cerca de 25 pessoas.

Em 2016, chegou à Mondelēz. Passou por trade marketing, planejamento de receita e Revenue Growth Management, área em que atuou de 2020 a 2024, até assumir o posto atual, em agosto de 2024.

"Foi uma evolução muito natural, motivada principalmente pela curiosidade de entender cada vez mais profundamente o negócio", diz. "Não vejo essa mudança como um afastamento da área comercial, mas como uma evolução da minha capacidade de compreender e influenciar o negócio", complementa.

Volume, margem e valor

Cada etapa, segundo Andressa, acrescentou uma camada à mesma decisão. Na área comercial, as escolhas tendem a ser orientadas por volume, participação de mercado e execução. Em Revenue Growth, ela passou a olhar essas decisões pela ótica de preço, mix e rentabilidade. Em Commercial Finance, a análise incorpora os impactos financeiros e a sustentabilidade dos resultados.

"Em Commercial Finance, não basta compreender os números. É preciso interpretar o que está por trás deles, antecipar riscos, identificar oportunidades e contribuir para decisões que gerem valor no longo prazo", afirma.

O olhar de quem já executou

A passagem por Revenue Growth, diz, deu a ela uma compreensão prática das alavancas do desempenho comercial e da complexidade de executar uma estratégia. Hoje, isso pesa na hora de avaliar as premissas financeiras que chegam até ela.

"Consigo questionar, por exemplo, se determinada expectativa de crescimento é compatível com a dinâmica dos canais, se uma estratégia de preço considera adequadamente a resposta do consumidor ou se uma iniciativa comercial realmente gera rentabilidade incremental", diz.

Para ela, conectar a lógica financeira à realidade da execução comercial é um de seus principais diferenciais.

A experiência de liderança também entrou na bagagem. Andressa considera a capacidade de influenciar pessoas tão importante quanto o domínio técnico.

"Finanças não deve ser apenas uma área que apresenta números ou valida propostas. Seu papel é contribuir ativamente para a construção das melhores decisões, e isso exige diálogo, colaboração e capacidade de influência", diz.

Por que o MBA agora

Seu principal desafio hoje, conta, é equilibrar ambições de crescimento, competitividade e sustentabilidade financeira. O MBA chega quando ela já tem uma bagagem relevante de negócio e quer ampliar a visão para além das decisões comerciais, em finanças corporativas, investimentos e geração de valor.

No primeiro encontro da turma, o que mais chamou sua atenção foi a troca com profissionais de outros setores.

"Muitas vezes, estamos tão imersos na dinâmica da nossa própria indústria que acabamos olhando para os desafios a partir de referências muito semelhantes", diz.

Ao fim do curso, ela espera ter mais profundidade técnica para avaliar decisões financeiras e estratégicas, além de uma perspectiva mais abrangente sobre alocação de capital e avaliação de investimentos.

"Mais do que dominar novas ferramentas, quero ampliar minha capacidade de conectar decisões operacionais e comerciais aos seus impactos financeiros de longo prazo" Andressa Lamarca, gerente sênior de Commercial Finance da Mondelēz

A curiosidade que surgiu nas negociações de campo resume, hoje, a forma como ela enxerga o próprio trabalho.

"Uma decisão comercial bem-sucedida não é necessariamente aquela que gera o maior crescimento, mas aquela que contribui para a criação de valor para o negócio", diz.

Conectar decisões comerciais aos seus impactos financeiros de longo prazo é o que Andressa Lamarca foi buscar no MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. Com 496 horas e aulas aos sábados a cada três semanas, o programa reúne executivos de diferentes setores e inclui disciplinas de análise de demonstrativos financeiros e de mercado financeiro e de capitais. Conheça o programa