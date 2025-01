Briga pela IA: Musk e Sam Altman entram em conflito sobre projeto bilionário nos EUA

O projeto Stargate de Donald Trump já está criando atrito entre um de seus maiores aliados políticos e um dos participantes da joint-venture que promete transformar os Estados Unidos em líder global em inteligência artificial (IA).

Elon Musk, poucas horas após o anúncio, usou sua plataforma social X para questionar a capacidade financeira das empresas envolvidas no projeto, que prevê US$ 100 bilhões em investimentos imediatos, com a meta de atingir US$ 500 bilhões a longo prazo. “Eles não têm esse dinheiro”, afirmou Musk, acrescentando que o SoftBank teria menos de US$ 10 bilhões garantidos.

Sam Altman, da OpenAI, respondeu ao homem mais rico do mundo, classificando as alegações como "erradas" e sugeriu que Musk estaria incomodado com a concorrência potencial ao seu próprio empreendimento de IA, o xAI.

wrong, as you surely know.

want to come visit the first site already under way?

this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first.

— Sam Altman (@sama) January 22, 2025