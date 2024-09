Conheça o brasileiro que integra a cúpula de inteligência artificial em evento sobre o tema em Dubai

Frederico Andrade, cofundador e CEO da Indigo Hive — empresa brasileira de soluções de inteligência artificial —, foi o único brasileiro a participar do Dubai AI & Web3 Festival, um dos maiores eventos globais de IA, organizado pelo Dubai AI Campus em parceria com o Dubai International Financial Center (DIFC).

Durante a cúpula, o executivo apresentou o Cogfy, a plataforma da Indigo Hive para criação, orquestração e escala de automação através de agentes de IA. Ele também fechou parcerias com empresas da região, como Knowledge Corporation, Ahoy Technologies e Hyperfusion, expandindo a atuação da empresa brasileira no Oriente Médio.

O poder da inteligência híbrida

Durante o painel “Getting Value from Data in the AI”, Andrade destacou como utilizar a inteligência artificial de forma pragmática para gerar retorno sobre investimentos e lidar com questões relacionadas a temas como segurança, compliance e governança.

"Estamos à beira de uma nova era, onde a colaboração entre humanos e IA será a chave para aumentar a eficiência e criar soluções mais inteligentes e complexas" Frederico Andrade, CEO da Indigo Hive

O CEO da Indigo Hive também destacou a tese das IAs neurossimbólicas, uma marca registrada de sua empresa. O conceito une o melhor da expertise humana às habilidades dos algoritmos de máquinas, mostrando quanto a inteligência artificial pode gerar de valor em processos nos quais se insere.

Segundo Andrade, a “inteligência híbrida“ é a chave para maximizar o valor adquirido dessa tecnologia enquanto não se chega a uma Inteligência Artificial Geral. “Estamos à beira de uma nova era, onde a colaboração entre humanos e IA será a chave para aumentar a eficiência e criar soluções mais inteligentes e complexas.”

Cogfy: a automatização de tudo

Durante o evento, a Indigo Hive apresentou o Cogfy em um estande dedicado, simulando como a aplicação é capaz de gerar robôs de atendimento, copilotos para interpretação de documentos ou até rotinas de produção de conteúdo, estratégia e treinamentos corporativos, tudo em tempo real.

O principal responsável por apresentar o Cogfy e interagir com os visitantes era o próprio assistente digital da aplicação, que conseguia até sugerir soluções para desafios apresentados, em qualquer idioma, seja por texto, áudio, seja por imagem.

“O que mais impressionou a audiência é quão complexas são essas automações, indo muito além do que temos ao interagir com um ChatGPT. Isso é alcançado por meio de funções, treinamentos e orquestrações que são feitas com dezenas de modelos paralelos dentro do Cogfy, reduzindo brutalmente erros e tornado a IA ainda mais inteligente”, explica Andrade.

Estande do Cogfy no Dubai AI & Web3 Festival: o próprio assistente digital foi escolhido para interagir com os visitantes (Indigo Hive/Divulgação)

Acordos estratégicos fechados em Dubai

Além de sua participação na cúpula, a Indigo Hive consolidou importantes parcerias. Assinou, por exemplo, um acordo com a Knowledge Corporation (Kcorp), que agora representará a Indigo Hive na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes.

A parceria sinaliza o crescimento global da companhia que já se consolida na América Latina como grande nome em IA, além de expandir a presença do Cogfy na região, permitindo uma implementação escalável e estratégica.

Outro acordo firmado foi com a Ahoy Technologies, empresa destacada pelos algoritmos complexos que poderão se somar à biblioteca de funções já presentes na plataforma Cogfy, fortalecendo as capacidades da Indigo Hive em diversos setores.

A empresa também fechou parceria com a Hyperfusion, que poderá oferecer a infraestrutura de hardware para alguns dos clientes que a Indigo Hive já está fechando no Oriente Médio, e que exigem a adaptação da plataforma para contextos de private AI e modelos, bancos de dados e dependências locais.

Estande do Cogfy no Dubai AI & Web3 Festival

Cogfy: a aposta brasileira para tornar empresas AI-first

O Cogfy é o principal produto da Indigo Hive, já utilizado por centenas de clientes nas Américas e, agora, também no mercado oriental. O produto é uma plataforma que acumula mais de dezenas de templates de automações essenciais para empresas, como processos de venda, cobrança, aprendizado corporativo e criação de conteúdo.

Um exemplo: vamos supor que uma empresa gere um texto e queira distribuí-lo entre os colaborares. Um PDF pode não gerar o engajamento esperado, mas ao combinar as técnicas mais avançadas e os paradigmas atuais da andragogia corporativa (metodologia de ensino que visa melhorar os processos de aprendizagem e os treinamentos nas empresas), o valor agregado aumenta de forma significativa.

Com a Cogfy, a Indigo Hive já conseguiu reduzir a carga de trabalho humano em mais de 60% em diversas áreas, gerando economia para seus clientes. A empresa também se posiciona como um exemplo do conceito AI-first, com automações cognitivas e inteligência de processo aplicadas em todas as suas áreas, desde o setor de Recursos Humanos até as relações com investidores.

“Somos nosso maior cliente, e demonstrar nosso próprio caso, com o de outros clientes, foi fundamental para alcançarmos resultados positivos no Oriente Médio”, destaca Andrade.