BBC notifica Apple após função de IA no iPhone gerar manchete falsa sobre Luigi Mangione

Um novo recurso de inteligência artificial (IA) dos iPhones, lançado recentemente, colocou a Apple no centro de uma polêmica.

O Apple Intelligence, que entre outras funções agrupa e resume notificações, gerou uma manchete falsa atribuída à BBC sobre o assassinato de Brian Thompson, CEO de uma seguradora de saúde em Nova York.

A funcionalidade fez parecer que a BBC havia publicado que Luigi Mangione, suspeito do crime, teria tirado a própria vida, o que não é verdade.

A BBC confirmou ter entrado em contato com a Apple para expressar preocupação e solicitar a correção do problema. A gigante de tecnologia, no entanto, não comentou o caso.

A BBC destacou a importância da confiança em suas publicações, incluindo notificações automáticas. "A BBC é a mídia mais confiável do mundo. É essencial que nosso público confie em qualquer informação veiculada em nosso nome", disse um porta-voz.

Outros veículos afetados

O erro não se limitou à BBC. O New York Times também teve notificações resumidas de forma equivocada.

Em 21 de novembro, três artigos do jornal foram agrupados com a frase "Netanyahu preso". O texto se referia, na verdade, a uma matéria sobre um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o premiê israelense, e não sobre uma prisão de fato.

A situação foi apontada por um jornalista do site investigativo ProPublica na rede social Bluesky. O Times não confirmou a veracidade do alerta.

A funcionalidade está disponível apenas para dispositivos com iOS 18.1 ou superior, como os iPhones 16, 15 Pro e 15 Pro Max, além de alguns iPads e Macs. Até agora, a Apple não divulgou o número de reclamações recebidas sobre erros na ferramenta.

A tecnologia de IA para resumos enfrenta desafios semelhantes em outras empresas.

Em maio, o Google foi criticado por sua ferramenta de IA para buscas, que sugeriu "usar cola não tóxica" para fixar queijo em pizzas e recomendou que geólogos "comessem uma pedra por dia".